27 февраля 2023

Прилет самолета в Тюмень из Шри-Ланки отложили по неизвестным причинам

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Гражданская авиация. Пермь, аэропорт, пилот, самолет, подготовка к полету, авиадвигатель
Рейс из Коломбо в Тюмень задерживается на пять часов Фото:

Прилет самолета, следующего маршрутом Коломбо (Шри-Ланка) — Тюмень по неизвестным причинам был перенесен на несколько часов. Информация об этом указана на официальном сайте тюменского аэропорта Рощино. Ожидалось, что рейс прибудет в Тюмень 28 февраля.

«Рейс ZF 3860 Коломбо — Тюмень. Прибытие по расписанию: 19:20 [28 февраля], расчетное — 00:20 [1 марта]. Статус: задерживается», — указано на официальном сайте тюменского аэропорта Рощино.

В пресс-службе аэровокзала агентству сообщили, что в Рощино не обладают информацией о причинах смены времени прилета авиарейса Коломбо — Тюмень. В адрес авиакомпании Azur Air, которая выполняет перелеты по данному направлению, направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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Прилет самолета, следующего маршрутом Коломбо (Шри-Ланка) — Тюмень по неизвестным причинам был перенесен на несколько часов. Информация об этом указана на официальном сайте тюменского аэропорта Рощино. Ожидалось, что рейс прибудет в Тюмень 28 февраля. «Рейс ZF 3860 Коломбо — Тюмень. Прибытие по расписанию: 19:20 [28 февраля], расчетное — 00:20 [1 марта]. Статус: задерживается», — указано на официальном сайте тюменского аэропорта Рощино. В пресс-службе аэровокзала агентству сообщили, что в Рощино не обладают информацией о причинах смены времени прилета авиарейса Коломбо — Тюмень. В адрес авиакомпании Azur Air, которая выполняет перелеты по данному направлению, направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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