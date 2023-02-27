Предприниматели в ЯНАО начали строить бани по рекомендации Артюхова

28 февраля 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

По рекомендации Артюхова в ЯНАО начали развивать банный бизнес Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предприниматели в ЯНАО начали заниматься развитием банного бизнеса после рекомендации главы округа Дмитрия Артюхова. Об том губернатор рассказал в своем telegram-канале. «Помню, какой ажиотаж вызвал летом вопрос строительства современных бань в регионе. С центром „Мой бизнес“ запустили программу льготного кредитования для поддержки наших предпринимателей в этом направлении. Первым воспользовался Марсель Садыков из Надыма», — уточнил он. Губернатор уточнил, что ямалец опытный предприниматель и это не первый его бизнес. Мужчина до этого открыл цех по производству мебели, а сейчас принялся за строительство банного комплекса. В 2022 году во время «Честного маршрута» Артюхов призвал бизнесменов строить бани на территории региона. По слова губернатора, такой досуг необходим жителям ЯНАО. В связи с этим, он пообещал сделать «банный кредит».

Предприниматели в ЯНАО начали заниматься развитием банного бизнеса после рекомендации главы округа Дмитрия Артюхова. Об том губернатор рассказал в своем telegram-канале. «Помню, какой ажиотаж вызвал летом вопрос строительства современных бань в регионе. С центром „Мой бизнес“ запустили программу льготного кредитования для поддержки наших предпринимателей в этом направлении. Первым воспользовался Марсель Садыков из Надыма», — уточнил он. Губернатор уточнил, что ямалец опытный предприниматель и это не первый его бизнес. Мужчина до этого открыл цех по производству мебели, а сейчас принялся за строительство банного комплекса. В 2022 году во время «Честного маршрута» Артюхов призвал бизнесменов строить бани на территории региона. По слова губернатора, такой досуг необходим жителям ЯНАО. В связи с этим, он пообещал сделать «банный кредит».