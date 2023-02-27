27 февраля 2023
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25 февраля 2023

Предприниматели в ЯНАО начали строить бани по рекомендации Артюхова

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное совещание секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Челябинск, артюхов дмитрий
По рекомендации Артюхова в ЯНАО начали развивать банный бизнес Фото:

Предприниматели в ЯНАО начали заниматься развитием банного бизнеса после рекомендации главы округа Дмитрия Артюхова. Об том губернатор рассказал в своем telegram-канале.

«Помню, какой ажиотаж вызвал летом вопрос строительства современных бань в регионе. С центром „Мой бизнес“ запустили программу льготного кредитования для поддержки наших предпринимателей в этом направлении. Первым воспользовался Марсель Садыков из Надыма», — уточнил он.

Губернатор уточнил, что ямалец опытный предприниматель и это не первый его бизнес. Мужчина до этого открыл цех по производству мебели, а сейчас принялся за строительство банного комплекса.

В 2022 году во время «Честного маршрута» Артюхов призвал бизнесменов строить бани на территории региона. По слова губернатора, такой досуг необходим жителям ЯНАО. В связи с этим, он пообещал сделать «банный кредит».

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Предприниматели в ЯНАО начали заниматься развитием банного бизнеса после рекомендации главы округа Дмитрия Артюхова. Об том губернатор рассказал в своем telegram-канале. «Помню, какой ажиотаж вызвал летом вопрос строительства современных бань в регионе. С центром „Мой бизнес“ запустили программу льготного кредитования для поддержки наших предпринимателей в этом направлении. Первым воспользовался Марсель Садыков из Надыма», — уточнил он. Губернатор уточнил, что ямалец опытный предприниматель и это не первый его бизнес. Мужчина до этого открыл цех по производству мебели, а сейчас принялся за строительство банного комплекса. В 2022 году во время «Честного маршрута» Артюхов призвал бизнесменов строить бани на территории региона. По слова губернатора, такой досуг необходим жителям ЯНАО. В связи с этим, он пообещал сделать «банный кредит».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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