Предприниматели в ЯНАО начали строить бани по рекомендации Артюхова

Предприниматели в ЯНАО начали заниматься развитием банного бизнеса после рекомендации главы округа Дмитрия Артюхова. Об том губернатор рассказал в своем telegram-канале.
«Помню, какой ажиотаж вызвал летом вопрос строительства современных бань в регионе. С центром „Мой бизнес“ запустили программу льготного кредитования для поддержки наших предпринимателей в этом направлении. Первым воспользовался Марсель Садыков из Надыма», — уточнил он.
Губернатор уточнил, что ямалец опытный предприниматель и это не первый его бизнес. Мужчина до этого открыл цех по производству мебели, а сейчас принялся за строительство банного комплекса.
В 2022 году во время «Честного маршрута» Артюхов призвал бизнесменов строить бани на территории региона. По слова губернатора, такой досуг необходим жителям ЯНАО. В связи с этим, он пообещал сделать «банный кредит».
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