Utair запускает дополнительный рейс из ХМАО в Москву

Utair увеличивает число рейсов по ХМАО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Utair объявил о запуске нового утреннего рейса из Сургута в Москву. На официальном сайте компании сообщается, что с этой субботы к семичасовому и вечернему (18:00) маршрутам добавился вылет в 5:40.

«С 4 марта авиакомпания вводит дополнительный ежедневный рейс из Сургута в Москву. Теперь ежедневные полеты между столичным аэропортом Внуково и Сургутом будут выполняться 3 раза в сутки», — указано в пресс-релизе.

Из столицы России в Сургут самолеты будут вылетать в 00:20, 11:15 и 20:50. Уже сейчас пассажиры могут приобрести билеты в кассах и на сайте авиакомпании по стоимости от 3285 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что Utair запустил субсидированные рейсы. По сниженному тарифу можно купить билеты на 17 направлений.