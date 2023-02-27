27 февраля 2023

Utair запускает дополнительный рейс из ХМАО в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, utair, авиация, ютэйр, подготовка к полету, самолеты на пероне, самолеты, аэропорт внуково
Utair увеличивает число рейсов по ХМАО Фото:

Utair объявил о запуске нового утреннего рейса из Сургута в Москву. На официальном сайте компании сообщается, что с этой субботы к семичасовому и вечернему (18:00) маршрутам добавился вылет в 5:40.

«С 4 марта авиакомпания вводит дополнительный ежедневный рейс из Сургута в Москву. Теперь ежедневные полеты между столичным аэропортом Внуково и Сургутом будут выполняться 3 раза в сутки», — указано в пресс-релизе.

Из столицы России в Сургут самолеты будут вылетать в 00:20, 11:15 и 20:50. Уже сейчас пассажиры могут приобрести билеты в кассах и на сайте авиакомпании по стоимости от 3285 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что Utair запустил субсидированные рейсы. По сниженному тарифу можно купить билеты на 17 направлений.

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Utair объявил о запуске нового утреннего рейса из Сургута в Москву. На официальном сайте компании сообщается, что с этой субботы к семичасовому и вечернему (18:00) маршрутам добавился вылет в 5:40. «С 4 марта авиакомпания вводит дополнительный ежедневный рейс из Сургута в Москву. Теперь ежедневные полеты между столичным аэропортом Внуково и Сургутом будут выполняться 3 раза в сутки», — указано в пресс-релизе. Из столицы России в Сургут самолеты будут вылетать в 00:20, 11:15 и 20:50. Уже сейчас пассажиры могут приобрести билеты в кассах и на сайте авиакомпании по стоимости от 3285 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что Utair запустил субсидированные рейсы. По сниженному тарифу можно купить билеты на 17 направлений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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