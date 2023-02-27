В Тюмени заявили о дефиците вакцины от одной из самых заразных болезней

Жители Тюмени не могут поставить прививку от ветрянки из-за отсутствия вакцины

28 февраля 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

По словам врачей, вакцины от ветрянки нет как в частных, так и в государственных центрах Тюмени Фото: Илья Московец © URA.RU Тюменские врачи рассказали о дефиците импортной вакцины от ветряной оспы «Варилрикс». Препарата нет как в частных медцентрах Тюмени, так и, по словам врачей, в государственных поликлиниках. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, близкие к здравоохранению. «В наличии в госпитале в Тюмени вакцины „Варилрикс“ у нас нет. Она есть только в Санкт-Петербурге. Информация о появлении вакцины у нас не предоставлена, пациентам самим нужно звонить, уточнять», — рассказали корреспонденту URA.RU в госпитале «Мать и дитя». Исчезновение вакцины от ветрянки подтвердили в филиалах одной из крупнейшей сети частных клиник в Тюмени «Доктор Арбитайло». «У нас в наличии нет уже давно этой вакцины. И когда будет — тоже не знаем. В настоящий момент в нашей сети ни в одном из филиалов „Варилрикса“ нет», — ответил представитель клиники. В нескольких государственных поликлиника отказались предоставлять информацию о наличии вакцины «Варилрикс». Например, в ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России сказали, что такую информацию нужно запрашивать у участкового педиатра. Источник агентства, работающий в поликлинике №4 города Тюмени, рассказала, что в их учреждении вакцина от ветрянки присутствует частично. «Вакцина есть только на ревакцинацию, первого тура нет. То есть, кто начал прививаться — доставим, а первичным — нет, потому что нет поставок. „Варилрикс“ ставится в два этапа — через 6 недель», — рассказал собеседник агентства. По данным открытых источников, ветряная оспа является одной из самых заразных и распространенных инфекций в мире. Течение болезни иногда осложняется пневмонией или энцефалитом, что, в свою очередь, может привести к стойким последствиям или смертельному исходу. Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области и в местный департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается. Ранее в Тюмени заявили о дефиците вакцины от болезни, приводящей к параличу. В поликлинике №5 маленькому пациенту отказали в вакцинации от полиомиелита. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменские врачи рассказали о дефиците импортной вакцины от ветряной оспы «Варилрикс». Препарата нет как в частных медцентрах Тюмени, так и, по словам врачей, в государственных поликлиниках. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, близкие к здравоохранению. «В наличии в госпитале в Тюмени вакцины „Варилрикс“ у нас нет. Она есть только в Санкт-Петербурге. Информация о появлении вакцины у нас не предоставлена, пациентам самим нужно звонить, уточнять», — рассказали корреспонденту URA.RU в госпитале «Мать и дитя». Исчезновение вакцины от ветрянки подтвердили в филиалах одной из крупнейшей сети частных клиник в Тюмени «Доктор Арбитайло». «У нас в наличии нет уже давно этой вакцины. И когда будет — тоже не знаем. В настоящий момент в нашей сети ни в одном из филиалов „Варилрикса“ нет», — ответил представитель клиники. В нескольких государственных поликлиника отказались предоставлять информацию о наличии вакцины «Варилрикс». Например, в ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России сказали, что такую информацию нужно запрашивать у участкового педиатра. Источник агентства, работающий в поликлинике №4 города Тюмени, рассказала, что в их учреждении вакцина от ветрянки присутствует частично. «Вакцина есть только на ревакцинацию, первого тура нет. То есть, кто начал прививаться — доставим, а первичным — нет, потому что нет поставок. „Варилрикс“ ставится в два этапа — через 6 недель», — рассказал собеседник агентства. По данным открытых источников, ветряная оспа является одной из самых заразных и распространенных инфекций в мире. Течение болезни иногда осложняется пневмонией или энцефалитом, что, в свою очередь, может привести к стойким последствиям или смертельному исходу. Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области и в местный департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается. Ранее в Тюмени заявили о дефиците вакцины от болезни, приводящей к параличу. В поликлинике №5 маленькому пациенту отказали в вакцинации от полиомиелита.