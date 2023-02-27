Тюменские фискалы «прессуют» топ-менеджеров ARSIB через связанные компании

Тюменские налоговики выставили иск о банкротстве компании, связанной с руководством ARSIB Holding Group

28 февраля 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

Председатель совета директоров ARSIB Самвел Степанян нападки налоговиков не комментирует Фото: Валерий Бычков © URA.RU Тюменские налоговики направили в областной арбитражный суд иск о банкротстве очередной компании, связанной с топ-менеджментом скандально известного в регионе холдинга ARSIB. Инфомрация об иске размещена в картотеке электронных дел «Электронное правосудие» «Истец — межрайонная инспекция ФНС № 14 по Тюменской области, ответчик — ООО „Курган-Строй“. Иск принят и зарегистрирован, но пока не принят в работу. Иску присвоен регистрационный номер в электронной картотеке арбитражных дел», — говорится в сообщении. По данным сервиса СБИС, в 2022 году «Курган-Строй» не получил прибыли, в настоящий момент компания имеет в послужном списке больше десятка исков о возмещении убытков от различных компаний региона. Общая сумма этих исков приближается к 30 миллионам рублей. В 2021 году компанию уже пытались банкротить за долги в 13 миллионов рублей, тогда судебное производство было прекращено. Директором и единственным сотрудником «Курган-Строя» значится Аршалуйс Хнкоян. А учредитель фирмы — управляющая компания «Меридиан». Она в своем активе имеет еще несколько фирм, которыми так же руководит Хнкоян. Их положение на рынке тоже шаткое: СБИС сообщает о долгах и рисках банкротства. Примечательно, что одну из компаний Хнкоян учредил вместе с Шушаник Арутюнян, которая указана как учредитель сразу нескольких активов холдинговой группы ARSIB. URA.RU неоднократно пыталось связаться с топ-менеджерами ARSIB, в том числе с Арутюнян и председателем совета директоров холдинга Самвелом Степаняном. Они отказываются от контакта с журналистами, а письменные запросы остаются без ответа. Ранее URA.RU рассказало, что претензии фискалов к компаниям, связанным с холдингом, уже перешагнули рубеж в миллиард рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменские налоговики направили в областной арбитражный суд иск о банкротстве очередной компании, связанной с топ-менеджментом скандально известного в регионе холдинга ARSIB. Инфомрация об иске размещена в картотеке электронных дел «Электронное правосудие» «Истец — межрайонная инспекция ФНС № 14 по Тюменской области, ответчик — ООО „Курган-Строй“. Иск принят и зарегистрирован, но пока не принят в работу. Иску присвоен регистрационный номер в электронной картотеке арбитражных дел», — говорится в сообщении. По данным сервиса СБИС, в 2022 году «Курган-Строй» не получил прибыли, в настоящий момент компания имеет в послужном списке больше десятка исков о возмещении убытков от различных компаний региона. Общая сумма этих исков приближается к 30 миллионам рублей. В 2021 году компанию уже пытались банкротить за долги в 13 миллионов рублей, тогда судебное производство было прекращено. Директором и единственным сотрудником «Курган-Строя» значится Аршалуйс Хнкоян. А учредитель фирмы — управляющая компания «Меридиан». Она в своем активе имеет еще несколько фирм, которыми так же руководит Хнкоян. Их положение на рынке тоже шаткое: СБИС сообщает о долгах и рисках банкротства. Примечательно, что одну из компаний Хнкоян учредил вместе с Шушаник Арутюнян, которая указана как учредитель сразу нескольких активов холдинговой группы ARSIB. URA.RU неоднократно пыталось связаться с топ-менеджерами ARSIB, в том числе с Арутюнян и председателем совета директоров холдинга Самвелом Степаняном. Они отказываются от контакта с журналистами, а письменные запросы остаются без ответа. Ранее URA.RU рассказало, что претензии фискалов к компаниям, связанным с холдингом, уже перешагнули рубеж в миллиард рублей.