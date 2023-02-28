Военного корреспондента URA.RU контузило во время обстрела ВСУ

Военного корреспондента URA.RU контузило во время обстрела

28 февраля 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Недалеко от Сергея Саблина взорвался артиллерийский снаряд Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военного корреспондента URA.RU Сергея Саблина контузило во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Инцидент произошел в конце февраля, когда военкор находился на южно-донецком направлении, где занимался подготовкой серии репортажей. После того как артиллеристский снаряд взорвался в нескольких десятках метров от журналиста, его отбросило в сторону. Удар о землю смягчили бронежилет и каска. На данный момент Сергей Саблин проходит лечение в госпитале Запорожской области, его здоровью ничего не угрожает. Ранее военный корреспондент URA.RU Евгений Линин попал под обстрел вооруженных сил Украины в городе Авдеевка Донецкой области. Он отмечал, что по позиции, на которой он находился, работал украинский танк.

Военного корреспондента URA.RU Сергея Саблина контузило во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Инцидент произошел в конце февраля, когда военкор находился на южно-донецком направлении, где занимался подготовкой серии репортажей. После того как артиллеристский снаряд взорвался в нескольких десятках метров от журналиста, его отбросило в сторону. Удар о землю смягчили бронежилет и каска. На данный момент Сергей Саблин проходит лечение в госпитале Запорожской области, его здоровью ничего не угрожает. Ранее военный корреспондент URA.RU Евгений Линин попал под обстрел вооруженных сил Украины в городе Авдеевка Донецкой области. Он отмечал, что по позиции, на которой он находился, работал украинский танк.