Военного корреспондента URA.RU контузило во время обстрела ВСУ

Военного корреспондента URA.RU контузило во время обстрела
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Учения резервистов. Тюмень , каска, армия, военные, солдаты, патроны, патроны для пулемета
Недалеко от Сергея Саблина взорвался артиллерийский снаряд Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военного корреспондента URA.RU Сергея Саблина контузило во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Инцидент произошел в конце февраля, когда военкор находился на южно-донецком направлении, где занимался подготовкой серии репортажей.

После того как артиллеристский снаряд взорвался в нескольких десятках метров от журналиста, его отбросило в сторону. Удар о землю смягчили бронежилет и каска. На данный момент Сергей Саблин проходит лечение в госпитале Запорожской области, его здоровью ничего не угрожает.

Ранее военный корреспондент URA.RU Евгений Линин попал под обстрел вооруженных сил Украины в городе Авдеевка Донецкой области. Он отмечал, что по позиции, на которой он находился, работал украинский танк.

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Военного корреспондента URA.RU Сергея Саблина контузило во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Инцидент произошел в конце февраля, когда военкор находился на южно-донецком направлении, где занимался подготовкой серии репортажей. После того как артиллеристский снаряд взорвался в нескольких десятках метров от журналиста, его отбросило в сторону. Удар о землю смягчили бронежилет и каска. На данный момент Сергей Саблин проходит лечение в госпитале Запорожской области, его здоровью ничего не угрожает. Ранее военный корреспондент URA.RU Евгений Линин попал под обстрел вооруженных сил Украины в городе Авдеевка Донецкой области. Он отмечал, что по позиции, на которой он находился, работал украинский танк.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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