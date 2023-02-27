Жители Нового Уренгоя сравнили питание в больнице с «похлебкой» для собак. Фото, видео

28 февраля 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Пациентам приходится выбрасывать еду в мусор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пациенты Новоуренгойской городской больницы (ЯНАО) жалуются на отвратительное питание в медучреждении. Жители города пишут в telegram-чатах, что такую пищу не ели бы даже собаки. «Это очень ужасно. Невозможно кушать, куда смотрит администрация больницы. Эту бурду даже собаки кушать не будут, не то что человек или больные люди», — написала Талина Джанкаева, показав на видео свой рацион. По словам девушки, практически всю еду выкидывают в мусор. Другой пациент Александр также высказался о питании в больнице. Мужчина отметил, что в армии каши были вкуснее. «Попал я недавно в больницу и, честно говоря, был в ужасе от больничного питания! Неужели в газовой столице России нельзя кормить людей по-человечески, а не как „скотину“? На таком питании откуда люди возьмут силы на выздоровление?» — написал мужчина. В департаменте здравоохранения агентству сообщили, что с 1 марта в больнице будет меню на выбор пациента, но с учетом рекомендаций лечащего врача. При этом каких-либо нарушений по качеству питания выявлено не было. «В соцсетях фиксируется небольшое количество жалоб на питание в Новоуренгойской ЦГБ. В ходе проверки главной медицинской сестрой установлено, что питание не устраивает пациентов только по вкусовым качествам. Оно лечебное, составляется диетологами. Тем не менее руководство НЦГБ делает все возможное для комфортного пребывания пациентов в больнице», — подчеркнули там. Ранее сообщалось, что в ЯНАО пациентов кормили просроченной едой. Тогда виновных привлекли к ответственности. Еда в больнице Житель Нового Уренгоя Александр Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пациенты Новоуренгойской городской больницы (ЯНАО) жалуются на отвратительное питание в медучреждении. Жители города пишут в telegram-чатах, что такую пищу не ели бы даже собаки. «Это очень ужасно. Невозможно кушать, куда смотрит администрация больницы. Эту бурду даже собаки кушать не будут, не то что человек или больные люди», — написала Талина Джанкаева, показав на видео свой рацион. По словам девушки, практически всю еду выкидывают в мусор. Другой пациент Александр также высказался о питании в больнице. Мужчина отметил, что в армии каши были вкуснее. «Попал я недавно в больницу и, честно говоря, был в ужасе от больничного питания! Неужели в газовой столице России нельзя кормить людей по-человечески, а не как „скотину“? На таком питании откуда люди возьмут силы на выздоровление?» — написал мужчина. В департаменте здравоохранения агентству сообщили, что с 1 марта в больнице будет меню на выбор пациента, но с учетом рекомендаций лечащего врача. При этом каких-либо нарушений по качеству питания выявлено не было. «В соцсетях фиксируется небольшое количество жалоб на питание в Новоуренгойской ЦГБ. В ходе проверки главной медицинской сестрой установлено, что питание не устраивает пациентов только по вкусовым качествам. Оно лечебное, составляется диетологами. Тем не менее руководство НЦГБ делает все возможное для комфортного пребывания пациентов в больнице», — подчеркнули там. Ранее сообщалось, что в ЯНАО пациентов кормили просроченной едой. Тогда виновных привлекли к ответственности.