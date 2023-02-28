Что такое план «Ковер», который был объявлен в Санкт-Петербурге из-за НЛО

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, су-34, инженеры, авиационный комплекс, неуправляемые ракеты с-13
План «Ковер» предполагает вывод из зоны всех гражданских самолетов Фото:
новость из сюжета
Над Санкт-Петербургом обнаружили НЛО

В Санкт-Петербурге 28 февраля был объявлен план «Ковер» из-за обнаруженного над городом неопознанного летающего объекта (НЛО). URA.RU рассказывает, что означает этот план.

План «Ковер» объявляют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Сам план предполагает незамедлительную посадку или вывод из зоны всех гражданских самолетов, за исключением военных и спасательных, следует из постановления Правительства РФ «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации».

Ранее в СМИ сообщили, что над небом Петербурга подняли истребители из-за неопознанного летающего объекта. Уточнялось, что аэропорт Пулково не принимает самолеты.

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В Санкт-Петербурге 28 февраля был объявлен план «Ковер» из-за обнаруженного над городом неопознанного летающего объекта (НЛО). URA.RU рассказывает, что означает этот план. План «Ковер» объявляют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Сам план предполагает незамедлительную посадку или вывод из зоны всех гражданских самолетов, за исключением военных и спасательных, следует из постановления Правительства РФ «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации». Ранее в СМИ сообщили, что над небом Петербурга подняли истребители из-за неопознанного летающего объекта. Уточнялось, что аэропорт Пулково не принимает самолеты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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