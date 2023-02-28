Что такое план «Ковер», который был объявлен в Санкт-Петербурге из-за НЛО

В Санкт-Петербурге 28 февраля был объявлен план «Ковер» из-за обнаруженного над городом неопознанного летающего объекта (НЛО). URA.RU рассказывает, что означает этот план.
План «Ковер» объявляют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Сам план предполагает незамедлительную посадку или вывод из зоны всех гражданских самолетов, за исключением военных и спасательных, следует из постановления Правительства РФ «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации».
Ранее в СМИ сообщили, что над небом Петербурга подняли истребители из-за неопознанного летающего объекта. Уточнялось, что аэропорт Пулково не принимает самолеты.
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В Санкт-Петербурге 28 февраля был объявлен план «Ковер» из-за обнаруженного над городом неопознанного летающего объекта (НЛО). URA.RU рассказывает, что означает этот план. План «Ковер» объявляют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Сам план предполагает незамедлительную посадку или вывод из зоны всех гражданских самолетов, за исключением военных и спасательных, следует из постановления Правительства РФ «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации». Ранее в СМИ сообщили, что над небом Петербурга подняли истребители из-за неопознанного летающего объекта. Уточнялось, что аэропорт Пулково не принимает самолеты.