Что такое план «Ковер», который был объявлен в Санкт-Петербурге из-за НЛО 28 февраля 2023 в 13:30 Размер текста - 17 + План «Ковер» предполагает вывод из зоны всех гражданских самолетов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Над Санкт-Петербургом обнаружили НЛО В Санкт-Петербурге 28 февраля был объявлен план «Ковер» из-за обнаруженного над городом неопознанного летающего объекта (НЛО). URA.RU рассказывает, что означает этот план. План «Ковер» объявляют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Сам план предполагает незамедлительную посадку или вывод из зоны всех гражданских самолетов, за исключением военных и спасательных, следует из постановления Правительства РФ «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации». Ранее в СМИ сообщили, что над небом Петербурга подняли истребители из-за неопознанного летающего объекта. Уточнялось, что аэропорт Пулково не принимает самолеты. В Санкт-Петербурге 28 февраля был объявлен план «Ковер» из-за обнаруженного над городом неопознанного летающего объекта (НЛО). URA.RU рассказывает, что означает этот план. План «Ковер» объявляют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Сам план предполагает незамедлительную посадку или вывод из зоны всех гражданских самолетов, за исключением военных и спасательных, следует из постановления Правительства РФ «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации». Ранее в СМИ сообщили, что над небом Петербурга подняли истребители из-за неопознанного летающего объекта. Уточнялось, что аэропорт Пулково не принимает самолеты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям