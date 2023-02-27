27 февраля 2023

Пассажирский самолет, летевший из Калининграда в Пермь, вернулся обратно

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, авиарейс, пассажирский самолет, самолет, самолет в небе, авиалинии, авиаперевозки, авиаперелет, авиасообщение
Самолет развернули в воздухе Фото:
новость из сюжета
Над Санкт-Петербургом обнаружили НЛО

Пассажирский самолет авиакомпании Pegas Fly, летевший из Калининграда в Пермь, развернулся в воздухе и возвращается в пункт отправления. Сейчас небо над Санкт-Петербургом закрыто в радиусе 200 километров, в регионе действует план «Ковер».

«Самолет авиакомпании Pegas Fly, следующий из Калининграда в Пермь, только что развернулся над Балтийским морем и возвращается в аэропорт вылета», — пишет Properm. В пресс-службе пермского аэропорта на звонок корреспондента URA.RU не ответили. На сайте пермского аэропорта указано, что рейс прибывает в Пермь по расписанию.

В Санкт-Петербурге 28 февраля объявлен план «Ковер» из-за обнаруженного над городом неопознанного летающего объекта (НЛО). Данный план предполагает незамедлительную посадку или вывод из зоны всех гражданских самолетов, за исключением военных и спасательных. Ранее стало известно, что аэропорт Пулково в Санкт-Петергубрге не принимает самолеты, в небо над городом подняты истребители.

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Пассажирский самолет авиакомпании Pegas Fly, летевший из Калининграда в Пермь, развернулся в воздухе и возвращается в пункт отправления. Сейчас небо над Санкт-Петербургом закрыто в радиусе 200 километров, в регионе действует план «Ковер». «Самолет авиакомпании Pegas Fly, следующий из Калининграда в Пермь, только что развернулся над Балтийским морем и возвращается в аэропорт вылета», — пишет Properm. В пресс-службе пермского аэропорта на звонок корреспондента URA.RU не ответили. На сайте пермского аэропорта указано, что рейс прибывает в Пермь по расписанию. В Санкт-Петербурге 28 февраля объявлен план «Ковер» из-за обнаруженного над городом неопознанного летающего объекта (НЛО). Данный план предполагает незамедлительную посадку или вывод из зоны всех гражданских самолетов, за исключением военных и спасательных. Ранее стало известно, что аэропорт Пулково в Санкт-Петергубрге не принимает самолеты, в небо над городом подняты истребители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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