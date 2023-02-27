Пассажирский самолет, летевший из Калининграда в Пермь, вернулся обратно

28 февраля 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Самолет развернули в воздухе Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Над Санкт-Петербургом обнаружили НЛО Пассажирский самолет авиакомпании Pegas Fly, летевший из Калининграда в Пермь, развернулся в воздухе и возвращается в пункт отправления. Сейчас небо над Санкт-Петербургом закрыто в радиусе 200 километров, в регионе действует план «Ковер». «Самолет авиакомпании Pegas Fly, следующий из Калининграда в Пермь, только что развернулся над Балтийским морем и возвращается в аэропорт вылета», — пишет Properm. В пресс-службе пермского аэропорта на звонок корреспондента URA.RU не ответили. На сайте пермского аэропорта указано, что рейс прибывает в Пермь по расписанию. В Санкт-Петербурге 28 февраля объявлен план «Ковер» из-за обнаруженного над городом неопознанного летающего объекта (НЛО). Данный план предполагает незамедлительную посадку или вывод из зоны всех гражданских самолетов, за исключением военных и спасательных. Ранее стало известно, что аэропорт Пулково в Санкт-Петергубрге не принимает самолеты, в небо над городом подняты истребители.

Пассажирский самолет авиакомпании Pegas Fly, летевший из Калининграда в Пермь, развернулся в воздухе и возвращается в пункт отправления. Сейчас небо над Санкт-Петербургом закрыто в радиусе 200 километров, в регионе действует план «Ковер». «Самолет авиакомпании Pegas Fly, следующий из Калининграда в Пермь, только что развернулся над Балтийским морем и возвращается в аэропорт вылета», — пишет Properm. В пресс-службе пермского аэропорта на звонок корреспондента URA.RU не ответили. На сайте пермского аэропорта указано, что рейс прибывает в Пермь по расписанию. В Санкт-Петербурге 28 февраля объявлен план «Ковер» из-за обнаруженного над городом неопознанного летающего объекта (НЛО). Данный план предполагает незамедлительную посадку или вывод из зоны всех гражданских самолетов, за исключением военных и спасательных. Ранее стало известно, что аэропорт Пулково в Санкт-Петергубрге не принимает самолеты, в небо над городом подняты истребители.