«ЧВК Редан» готовит погромы в ТЦ Екатеринбурга

28 февраля 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Подростки призывают к избиению людей в торговых центрах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сторонники подростковой группировки «ЧВК Редан» призывают сторонников избивать людей в торговых центрах Екатеринбурга. Для координации действий они создали telegram-канал. «Готовы унижать офников (околофутбольные фанаты — прим. URA.RU) и топтать их лица ногами? В этом канале все реданы ЕКБ соберутся в одну стаю паучков и будут ******* [устраивать погром]», — говорится в telegram-канале сторонников «ЧВК Редан» в Екатеринбурге. Там опубликован опрос, касающийся мест проведения беспорядков. Редакция не публикует этот список по соображениям безопасности. Telegram-канал был создан ночью на 28 февраля и собрал больше тысячи подписчиков. При этом, судя по обсуждениям, в группе много противников субкультуры, призывающих подростов успокоиться и прекратить беспорядки. «В таких группах собираются простые школьники, которым нечего делать. Слушать таких и тем более следовать за ними нельзя. В лучшем случае попадете в полицейский участок, в худшем — в больницу», — предостерег подростков источник URA.RU в силовых структурах. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев. В полиции отмечали, что уровень подростковой преступности в городе остается высоким. Подросткам напомнили, что уголовная ответственность наступает с 16 лет (для некоторых преступлений — с 14 лет). Сотрудники УМВД активно работают над снижением детской преступности и проводят беседы со школьниками и их родителями. Сообщения о «ЧВК Редан» начали поступать в конце февраля. Подростки, одетые в клетчатые штаны и черные кофты с изображением паука устраивали погромы в торговых центрах Санкт-Петербурга и Москвы. Символом группировки является цифра «4». Несмотря на то, что авторы некоторых групп в социальных сетях с наименованием «ЧВК Редан» пометили их как юмористические, полиция заинтересовалась субкультурой. После нескольких зафиксированных драк, был возбужден ряд уголовных дел. По данным telegram-канала Baza, полицейские в Москве получили распоряжения задерживать подростков с признаками «ЧВК Редан». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сторонники подростковой группировки «ЧВК Редан» призывают сторонников избивать людей в торговых центрах Екатеринбурга. Для координации действий они создали telegram-канал. «Готовы унижать офников (околофутбольные фанаты — прим. URA.RU) и топтать их лица ногами? В этом канале все реданы ЕКБ соберутся в одну стаю паучков и будут ******* [устраивать погром]», — говорится в telegram-канале сторонников «ЧВК Редан» в Екатеринбурге. Там опубликован опрос, касающийся мест проведения беспорядков. Редакция не публикует этот список по соображениям безопасности. Telegram-канал был создан ночью на 28 февраля и собрал больше тысячи подписчиков. При этом, судя по обсуждениям, в группе много противников субкультуры, призывающих подростов успокоиться и прекратить беспорядки. «В таких группах собираются простые школьники, которым нечего делать. Слушать таких и тем более следовать за ними нельзя. В лучшем случае попадете в полицейский участок, в худшем — в больницу», — предостерег подростков источник URA.RU в силовых структурах. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев. В полиции отмечали, что уровень подростковой преступности в городе остается высоким. Подросткам напомнили, что уголовная ответственность наступает с 16 лет (для некоторых преступлений — с 14 лет). Сотрудники УМВД активно работают над снижением детской преступности и проводят беседы со школьниками и их родителями. Сообщения о «ЧВК Редан» начали поступать в конце февраля. Подростки, одетые в клетчатые штаны и черные кофты с изображением паука устраивали погромы в торговых центрах Санкт-Петербурга и Москвы. Символом группировки является цифра «4». Несмотря на то, что авторы некоторых групп в социальных сетях с наименованием «ЧВК Редан» пометили их как юмористические, полиция заинтересовалась субкультурой. После нескольких зафиксированных драк, был возбужден ряд уголовных дел. По данным telegram-канала Baza, полицейские в Москве получили распоряжения задерживать подростков с признаками «ЧВК Редан».