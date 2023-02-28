28 февраля 2023

Депутат Госдумы Шеремет заявил о патовой ситуации для Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Волноваха после освобождения. ДНР, Волноваха, армия, военные, трофеи, днр, шеврон, трезубец, ВСУ, волноваха, z войска, армия украины
У ВСУ нет видимых успехов на поле боя Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина находится в патовой ситуации, так как не имеет успехов на фронтах и испытывает проблемы с поставками вооружения и боеприпасов. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Сегодня военный конфликт на Украине носит гибридный характер, поэтому информационная война не менее важна, чем боестолкновения на полях сражений. В случае с Украиной сегодня ситуация абсолютно патовая. Никаких видимых успехов на фронтах не происходит. Критическая ситуация с поставками вооружения, боеприпасов. У украинцев, у Владимира Зеленского заканчиваются бойцы и желающих идти за него воевать», — сказал Михаил Шеремет.

По словам депутата, украинские власти пытаются выставить тяжелую ситуацию в положительных красках. «В военкоматах даже стали платить стимулирующие за каждого пойманного и мобилизованного военнослужащего, поэтому в такой критической, сложной и непростой ситуации они вынуждены бравадой и заявлениями выдавать желаемое за действительное, чтобы поднять боевой дух своего воинства и западных спонсоров своего режима», — уточнил парламентарий.

Ранее издание Financial Times сообщило, что среди политиков Евросоюза нарастают опасения, что поставки оружия на Украину не способствуют установлению мира. В ЕС нет понимания, как долго ЕС нужно поддерживать Украину в военном конфликте, который не имеет признаков окончания.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина находится в патовой ситуации, так как не имеет успехов на фронтах и испытывает проблемы с поставками вооружения и боеприпасов. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. «Сегодня военный конфликт на Украине носит гибридный характер, поэтому информационная война не менее важна, чем боестолкновения на полях сражений. В случае с Украиной сегодня ситуация абсолютно патовая. Никаких видимых успехов на фронтах не происходит. Критическая ситуация с поставками вооружения, боеприпасов. У украинцев, у Владимира Зеленского заканчиваются бойцы и желающих идти за него воевать», — сказал Михаил Шеремет. По словам депутата, украинские власти пытаются выставить тяжелую ситуацию в положительных красках. «В военкоматах даже стали платить стимулирующие за каждого пойманного и мобилизованного военнослужащего, поэтому в такой критической, сложной и непростой ситуации они вынуждены бравадой и заявлениями выдавать желаемое за действительное, чтобы поднять боевой дух своего воинства и западных спонсоров своего режима», — уточнил парламентарий. Ранее издание Financial Times сообщило, что среди политиков Евросоюза нарастают опасения, что поставки оружия на Украину не способствуют установлению мира. В ЕС нет понимания, как долго ЕС нужно поддерживать Украину в военном конфликте, который не имеет признаков окончания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...