Депутат Госдумы Шеремет заявил о патовой ситуации для Украины

01 марта 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

У ВСУ нет видимых успехов на поле боя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина находится в патовой ситуации, так как не имеет успехов на фронтах и испытывает проблемы с поставками вооружения и боеприпасов. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. «Сегодня военный конфликт на Украине носит гибридный характер, поэтому информационная война не менее важна, чем боестолкновения на полях сражений. В случае с Украиной сегодня ситуация абсолютно патовая. Никаких видимых успехов на фронтах не происходит. Критическая ситуация с поставками вооружения, боеприпасов. У украинцев, у Владимира Зеленского заканчиваются бойцы и желающих идти за него воевать», — сказал Михаил Шеремет. По словам депутата, украинские власти пытаются выставить тяжелую ситуацию в положительных красках. «В военкоматах даже стали платить стимулирующие за каждого пойманного и мобилизованного военнослужащего, поэтому в такой критической, сложной и непростой ситуации они вынуждены бравадой и заявлениями выдавать желаемое за действительное, чтобы поднять боевой дух своего воинства и западных спонсоров своего режима», — уточнил парламентарий. Ранее издание Financial Times сообщило, что среди политиков Евросоюза нарастают опасения, что поставки оружия на Украину не способствуют установлению мира. В ЕС нет понимания, как долго ЕС нужно поддерживать Украину в военном конфликте, который не имеет признаков окончания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина находится в патовой ситуации, так как не имеет успехов на фронтах и испытывает проблемы с поставками вооружения и боеприпасов. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. «Сегодня военный конфликт на Украине носит гибридный характер, поэтому информационная война не менее важна, чем боестолкновения на полях сражений. В случае с Украиной сегодня ситуация абсолютно патовая. Никаких видимых успехов на фронтах не происходит. Критическая ситуация с поставками вооружения, боеприпасов. У украинцев, у Владимира Зеленского заканчиваются бойцы и желающих идти за него воевать», — сказал Михаил Шеремет. По словам депутата, украинские власти пытаются выставить тяжелую ситуацию в положительных красках. «В военкоматах даже стали платить стимулирующие за каждого пойманного и мобилизованного военнослужащего, поэтому в такой критической, сложной и непростой ситуации они вынуждены бравадой и заявлениями выдавать желаемое за действительное, чтобы поднять боевой дух своего воинства и западных спонсоров своего режима», — уточнил парламентарий. Ранее издание Financial Times сообщило, что среди политиков Евросоюза нарастают опасения, что поставки оружия на Украину не способствуют установлению мира. В ЕС нет понимания, как долго ЕС нужно поддерживать Украину в военном конфликте, который не имеет признаков окончания.