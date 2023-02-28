Депутат Госдумы Шеремет заявил о патовой ситуации для Украины

Украина находится в патовой ситуации, так как не имеет успехов на фронтах и испытывает проблемы с поставками вооружения и боеприпасов. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
«Сегодня военный конфликт на Украине носит гибридный характер, поэтому информационная война не менее важна, чем боестолкновения на полях сражений. В случае с Украиной сегодня ситуация абсолютно патовая. Никаких видимых успехов на фронтах не происходит. Критическая ситуация с поставками вооружения, боеприпасов. У украинцев, у Владимира Зеленского заканчиваются бойцы и желающих идти за него воевать», — сказал Михаил Шеремет.
По словам депутата, украинские власти пытаются выставить тяжелую ситуацию в положительных красках. «В военкоматах даже стали платить стимулирующие за каждого пойманного и мобилизованного военнослужащего, поэтому в такой критической, сложной и непростой ситуации они вынуждены бравадой и заявлениями выдавать желаемое за действительное, чтобы поднять боевой дух своего воинства и западных спонсоров своего режима», — уточнил парламентарий.
Ранее издание Financial Times сообщило, что среди политиков Евросоюза нарастают опасения, что поставки оружия на Украину не способствуют установлению мира. В ЕС нет понимания, как долго ЕС нужно поддерживать Украину в военном конфликте, который не имеет признаков окончания.
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