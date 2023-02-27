«Ямал» упростил оформление дополнительного места

Авиакомпания «Ямал» упростила оформление дополнительного места при покупке авиабилета. Как сообщила пресс-служба в официальном telegram-канале компании, теперь это можно сделать на сайте.
«Теперь услугу „Дополнительное место“ (Extra seat) вы можете оформлять не только в кассе авиакомпании, но и онлайн на сайте! Стоимость услуги равна стоимости билета пассажира по маршруту», — сообщается в telegram-канале.
Отмечается, что дополнительное место подойдет тем, кто хочет сохранить свободное пространство рядом с собой. С более детальной информацией можно ознакомиться на сайте авиакомпании.
Ранее сообщалось, что АК «Ямал» изменила правила провоза ручной клади и багажа. Новые нормы начали действовать с 24 января.
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