«Ямал» упростил оформление дополнительного места

28 февраля 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Оформить дополнительное место можно на сайте компании Фото: Анна Майорова © URA.RU Авиакомпания «Ямал» упростила оформление дополнительного места при покупке авиабилета. Как сообщила пресс-служба в официальном telegram-канале компании, теперь это можно сделать на сайте. «Теперь услугу „Дополнительное место“ (Extra seat) вы можете оформлять не только в кассе авиакомпании, но и онлайн на сайте! Стоимость услуги равна стоимости билета пассажира по маршруту», — сообщается в telegram-канале. Отмечается, что дополнительное место подойдет тем, кто хочет сохранить свободное пространство рядом с собой. С более детальной информацией можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Ранее сообщалось, что АК «Ямал» изменила правила провоза ручной клади и багажа. Новые нормы начали действовать с 24 января.

Авиакомпания «Ямал» упростила оформление дополнительного места при покупке авиабилета. Как сообщила пресс-служба в официальном telegram-канале компании, теперь это можно сделать на сайте. «Теперь услугу „Дополнительное место“ (Extra seat) вы можете оформлять не только в кассе авиакомпании, но и онлайн на сайте! Стоимость услуги равна стоимости билета пассажира по маршруту», — сообщается в telegram-канале. Отмечается, что дополнительное место подойдет тем, кто хочет сохранить свободное пространство рядом с собой. С более детальной информацией можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Ранее сообщалось, что АК «Ямал» изменила правила провоза ручной клади и багажа. Новые нормы начали действовать с 24 января.