27 февраля 2023
26 февраля 2023
25 февраля 2023

«Ямал» упростил оформление дополнительного места

© Служба новостей «URA.RU»
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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, безопасность, салон самолета, ремень безопасности, пассажирский самолет, авиакомпания, самолет, борт самолета, авиаперевозки
Оформить дополнительное место можно на сайте компании Фото:

Авиакомпания «Ямал» упростила оформление дополнительного места при покупке авиабилета. Как сообщила пресс-служба в официальном telegram-канале компании, теперь это можно сделать на сайте.

«Теперь услугу „Дополнительное место“ (Extra seat) вы можете оформлять не только в кассе авиакомпании, но и онлайн на сайте! Стоимость услуги равна стоимости билета пассажира по маршруту», — сообщается в telegram-канале.

Отмечается, что дополнительное место подойдет тем, кто хочет сохранить свободное пространство рядом с собой. С более детальной информацией можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

Ранее сообщалось, что АК «Ямал» изменила правила провоза ручной клади и багажа. Новые нормы начали действовать с 24 января.

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Авиакомпания «Ямал» упростила оформление дополнительного места при покупке авиабилета. Как сообщила пресс-служба в официальном telegram-канале компании, теперь это можно сделать на сайте. «Теперь услугу „Дополнительное место“ (Extra seat) вы можете оформлять не только в кассе авиакомпании, но и онлайн на сайте! Стоимость услуги равна стоимости билета пассажира по маршруту», — сообщается в telegram-канале. Отмечается, что дополнительное место подойдет тем, кто хочет сохранить свободное пространство рядом с собой. С более детальной информацией можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Ранее сообщалось, что АК «Ямал» изменила правила провоза ручной клади и багажа. Новые нормы начали действовать с 24 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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