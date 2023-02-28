Песков: российские спецслужбы занялись расследованием ЧП в Пулково и Туапсе

28 февраля 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может анализировать различные ЧП Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Над Санкт-Петербургом обнаружили НЛО Российские спецслужбы и Минобороны занимаются расследованием пожара в Туапсе и ЧП в Пулково. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Этим (расследованием ЧП в Пулково и Туапсе — прим. URA.RU) занимаются спецслужбы и Минобороны», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что президент России Владимир Путин имеет полную информацию об этих происшествиях, а со стороны Кремля «было бы неправильно об этом говорить».

Российские спецслужбы и Минобороны занимаются расследованием пожара в Туапсе и ЧП в Пулково. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Этим (расследованием ЧП в Пулково и Туапсе — прим. URA.RU) занимаются спецслужбы и Минобороны», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что президент России Владимир Путин имеет полную информацию об этих происшествиях, а со стороны Кремля «было бы неправильно об этом говорить».