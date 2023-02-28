Песков: российские спецслужбы занялись расследованием ЧП в Пулково и Туапсе

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет, путин владимир
Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может анализировать различные ЧП Фото:
новость из сюжета
Над Санкт-Петербургом обнаружили НЛО

Российские спецслужбы и Минобороны занимаются расследованием пожара в Туапсе и ЧП в Пулково. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Этим (расследованием ЧП в Пулково и Туапсе — прим. URA.RU) занимаются спецслужбы и Минобороны», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что президент России Владимир Путин имеет полную информацию об этих происшествиях, а со стороны Кремля «было бы неправильно об этом говорить».

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Российские спецслужбы и Минобороны занимаются расследованием пожара в Туапсе и ЧП в Пулково. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Этим (расследованием ЧП в Пулково и Туапсе — прим. URA.RU) занимаются спецслужбы и Минобороны», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что президент России Владимир Путин имеет полную информацию об этих происшествиях, а со стороны Кремля «было бы неправильно об этом говорить».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...