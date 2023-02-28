Песков анонсировал серьезный разговор Путина с ФСБ 28 февраля 2023 в 15:30 Размер текста - 17 + На заседании коллегии ФСБ с участием Владимира Путина будут обсуждаться итоги 2022 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Разговор, который состоится на коллегии ФСБ РФ во вторник и будет включать присутствие президента России Владимира Путина, будет серьезным. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Коллегия будет включать в себя выступление президента, поэтому будет очень серьезный разговор», — заявил Песков. Он добавил, что заседание пройдет в закрытом режиме и будет также состоять из доклада директора ФСБ Александра Бортникова. На встрече будут обсуждаться итоги работы ведомства в 2022 году. Среди прочего, определятся задачи на 2023 год. Разговор, который состоится на коллегии ФСБ РФ во вторник и будет включать присутствие президента России Владимира Путина, будет серьезным. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Коллегия будет включать в себя выступление президента, поэтому будет очень серьезный разговор», — заявил Песков. Он добавил, что заседание пройдет в закрытом режиме и будет также состоять из доклада директора ФСБ Александра Бортникова. На встрече будут обсуждаться итоги работы ведомства в 2022 году. Среди прочего, определятся задачи на 2023 год. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям