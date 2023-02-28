Песков анонсировал серьезный разговор Путина с ФСБ

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
На заседании коллегии ФСБ с участием Владимира Путина будут обсуждаться итоги 2022 года Фото:

Разговор, который состоится на коллегии ФСБ РФ во вторник и будет включать присутствие президента России Владимира Путина, будет серьезным. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Коллегия будет включать в себя выступление президента, поэтому будет очень серьезный разговор», — заявил Песков. Он добавил, что заседание пройдет в закрытом режиме и будет также состоять из доклада директора ФСБ Александра Бортникова.

На встрече будут обсуждаться итоги работы ведомства в 2022 году. Среди прочего, определятся задачи на 2023 год.

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Разговор, который состоится на коллегии ФСБ РФ во вторник и будет включать присутствие президента России Владимира Путина, будет серьезным. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Коллегия будет включать в себя выступление президента, поэтому будет очень серьезный разговор», — заявил Песков. Он добавил, что заседание пройдет в закрытом режиме и будет также состоять из доклада директора ФСБ Александра Бортникова. На встрече будут обсуждаться итоги работы ведомства в 2022 году. Среди прочего, определятся задачи на 2023 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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