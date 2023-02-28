Песков анонсировал серьезный разговор Путина с ФСБ

Разговор, который состоится на коллегии ФСБ РФ во вторник и будет включать присутствие президента России Владимира Путина, будет серьезным. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Коллегия будет включать в себя выступление президента, поэтому будет очень серьезный разговор», — заявил Песков. Он добавил, что заседание пройдет в закрытом режиме и будет также состоять из доклада директора ФСБ Александра Бортникова.
На встрече будут обсуждаться итоги работы ведомства в 2022 году. Среди прочего, определятся задачи на 2023 год.
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