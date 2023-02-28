Мэр Перми переманил на работу бывшего главу ключевого свердловского города. Инсайд URA.RU подтвердился

Мэр Перми переманил на работу бывшего главу Верхней Салды Игоря Сальникова

28 февраля 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Команда Алексея Демкина пополнится бывшим мэром Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бывший глава «титановой столицы России» — Верхней Салды Свердловской области — Игорь Сальников приступит к работе на посту руководителя администрации Мотовилихинского района Перми с 1 марта. Об этом рассказал близкий к мэрии источник URA.RU. «Игорь Сальников выходит на работу с 1 марта. Пока он будет работать в статусе и. о.», — сообщил источник. Агентство направило запрос в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ не был получен. О том, что Сальников является главным претендентом на этот пост, URA.RU писало 6 февраля. Сегодня, 28 февраля, верхнесалдинская дума рассмотрела заявление о его отставке. В январе стало известно о том, что место главы Мотовилихинского района покинул Александр Хаткевич. Он перешел на пост начальника городского департамента имущественных отношений.

Бывший глава «титановой столицы России» — Верхней Салды Свердловской области — Игорь Сальников приступит к работе на посту руководителя администрации Мотовилихинского района Перми с 1 марта. Об этом рассказал близкий к мэрии источник URA.RU. «Игорь Сальников выходит на работу с 1 марта. Пока он будет работать в статусе и. о.», — сообщил источник. Агентство направило запрос в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ не был получен. О том, что Сальников является главным претендентом на этот пост, URA.RU писало 6 февраля. Сегодня, 28 февраля, верхнесалдинская дума рассмотрела заявление о его отставке. В январе стало известно о том, что место главы Мотовилихинского района покинул Александр Хаткевич. Он перешел на пост начальника городского департамента имущественных отношений.