SHOT: беспилотник упал рядом с объектом «Газпрома» в Подмосковье

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RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, беспилотник
Беспилотник упал в Подмосковье Фото:

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Подмосковье в нескольких метрах от забора газовой компрессорной станции, принадлежащей «Газпрому». Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Беспилотник упал рядом с объектом „Газпрома“ в Подмосковье», — передает telegram-канал. Там добавили, что БПЛА упал в десяти метрах от забора газовой компрессорной станции. Станция находится в Коломенском районе.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу «Газпрома». Ответ на запрос ожидается.

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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Подмосковье в нескольких метрах от забора газовой компрессорной станции, принадлежащей «Газпрому». Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Беспилотник упал рядом с объектом „Газпрома“ в Подмосковье», — передает telegram-канал. Там добавили, что БПЛА упал в десяти метрах от забора газовой компрессорной станции. Станция находится в Коломенском районе. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу «Газпрома». Ответ на запрос ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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