SHOT: беспилотник упал рядом с объектом «Газпрома» в Подмосковье 28 февраля 2023 в 15:52 Размер текста - 17 + Беспилотник упал в Подмосковье Фото: Александр Мамаев © URA.RU Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Подмосковье в нескольких метрах от забора газовой компрессорной станции, принадлежащей «Газпрому». Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Беспилотник упал рядом с объектом „Газпрома“ в Подмосковье», — передает telegram-канал. Там добавили, что БПЛА упал в десяти метрах от забора газовой компрессорной станции. Станция находится в Коломенском районе. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу «Газпрома». Ответ на запрос ожидается. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Подмосковье в нескольких метрах от забора газовой компрессорной станции, принадлежащей «Газпрому». Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Беспилотник упал рядом с объектом „Газпрома“ в Подмосковье», — передает telegram-канал. Там добавили, что БПЛА упал в десяти метрах от забора газовой компрессорной станции. Станция находится в Коломенском районе. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу «Газпрома». Ответ на запрос ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям