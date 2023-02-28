Беспилотник упал в Подмосковье
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Подмосковье в нескольких метрах от забора газовой компрессорной станции, принадлежащей «Газпрому». Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Беспилотник упал рядом с объектом „Газпрома“ в Подмосковье», — передает telegram-канал. Там добавили, что БПЛА упал в десяти метрах от забора газовой компрессорной станции. Станция находится в Коломенском районе.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу «Газпрома». Ответ на запрос ожидается.
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