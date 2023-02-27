Въезд в Тюмень полностью перекрыт из-за ДТП с фурой

На 11-к километре Ялуторовского тракта из-за ДТП с большегрузом полностью перекрыто дорожное движение и въезд в Тюмень. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспеции.
«Из-за ДТП полностью ограничено движение транспорта в обоих направлениях на 11-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск. На спуске с путепровода большегруз въехал в ограждение. Пострадавших нет», — сообщает УГИБДД по Тюменской области.
Там добавили, что на месте ДТП работают два наряда ГИБДД. Все большегрузы автоинспекторы паркуют на обочинах. Легковой транспорт пропускают частично. Объехать аварийный участок можно по автодороге Тюмень — Боровский — Богандинский.
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