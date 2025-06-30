В Тюмени будет жаркий день с дождем и грозой

В Тюмени будет жаркий день и небольшой дождь
В Тюмени 1 июля ожидается жаркая погода, возможен кратковременный дождь и гроза. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.
Согласно прогнозу синоптиков, ночью температура воздуха на юге Тюменской области составит от +12 до +17 градусов, днем ожидается потепление до +22, +27 градусов. «Ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, местами гроза», — говорится в сообщении управления.
Метеорологи также предупреждают о сильном западном ветре — его скорость составит 6-11 метров в секунду. Порывы могут усиливаться до 18 м/с. Влажность воздуха — 98%.
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