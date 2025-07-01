В Тюменской области ожидается резкое ухудшение погоды

Штормовой ветер обрушится на Тюмень 2 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Гроза ожидается в Тюмени 2 июля
Гроза ожидается в Тюмени 2 июля Фото:

В Тюмени 2 июля ожидается резкое ухудшение погодных условий. В этот день возможны грозы, а также сильный ветер. Такие данные публикует Гидрометцентр России.

«Тюменская область. Ветер, период предупреждения: с 8 часов утра до 20:00. Днем местами возможны грозы. Скорость ветра в этот день составит от 15 до 20 метров в секунду», — отмечается в сообщении ведомства.

Что касается темперутары воздуха, то она значительно не изменится. Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха ночью будет варьироватьсяч от +14 до +19, а днем воздух нагреется до +29 градусов. 

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В Тюмени 2 июля ожидается резкое ухудшение погодных условий. В этот день возможны грозы, а также сильный ветер. Такие данные публикует Гидрометцентр России. «Тюменская область. Ветер, период предупреждения: с 8 часов утра до 20:00. Днем местами возможны грозы. Скорость ветра в этот день составит от 15 до 20 метров в секунду», — отмечается в сообщении ведомства. Что касается темперутары воздуха, то она значительно не изменится. Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха ночью будет варьироватьсяч от +14 до +19, а днем воздух нагреется до +29 градусов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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