В Тюменской области ожидается резкое ухудшение погоды

Гроза ожидается в Тюмени 2 июля
В Тюмени 2 июля ожидается резкое ухудшение погодных условий. В этот день возможны грозы, а также сильный ветер. Такие данные публикует Гидрометцентр России.
«Тюменская область. Ветер, период предупреждения: с 8 часов утра до 20:00. Днем местами возможны грозы. Скорость ветра в этот день составит от 15 до 20 метров в секунду», — отмечается в сообщении ведомства.
Что касается темперутары воздуха, то она значительно не изменится. Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха ночью будет варьироватьсяч от +14 до +19, а днем воздух нагреется до +29 градусов.
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