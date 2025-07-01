В Тюменской области простились с двумя погибшими на СВО бойцами

В Тюменской области прощаются с погибшими в зоне спецоперации земляками
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Тюменцы погибли в июле 2025 года
Тюменцы погибли в июле 2025 года Фото:

В Тюменской области простились с еще двумя земляками, погибшими в зоне специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ишимского района.

«В селе Неволина состоялся траурный митинг, посвященный прощанию с военнослужащим Максимом Викторовичем Журавлевым. Мужчина погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции», — пояснили в ведомстве. 

В июне 2025 года также погиб и Юрий Бечиков. Он служил в звании ефрейтора стрелком-помощником гранатометчика. Ранее в регионе простились с Дмитрием Силовым, погибшим при выполнении боевых задач. 

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В Тюменской области простились с еще двумя земляками, погибшими в зоне специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ишимского района. «В селе Неволина состоялся траурный митинг, посвященный прощанию с военнослужащим Максимом Викторовичем Журавлевым. Мужчина погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции», — пояснили в ведомстве.  В июне 2025 года также погиб и Юрий Бечиков. Он служил в звании ефрейтора стрелком-помощником гранатометчика. Ранее в регионе простились с Дмитрием Силовым, погибшим при выполнении боевых задач. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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