В Тюменской области простились с двумя погибшими на СВО бойцами

Тюменцы погибли в июле 2025 года
В Тюменской области простились с еще двумя земляками, погибшими в зоне специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ишимского района.
«В селе Неволина состоялся траурный митинг, посвященный прощанию с военнослужащим Максимом Викторовичем Журавлевым. Мужчина погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции», — пояснили в ведомстве.
В июне 2025 года также погиб и Юрий Бечиков. Он служил в звании ефрейтора стрелком-помощником гранатометчика. Ранее в регионе простились с Дмитрием Силовым, погибшим при выполнении боевых задач.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!