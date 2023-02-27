Тюменский губернатор нашел деньги на строительство школы в родном районе

28 февраля 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о строительстве школы в микрорайоне Березняковский Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении средств на строительство школы в микрорайоне Березняковский города Тюмени. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. Микрорайон считается для главы региона родным, поскольку в этих местах он родился и провел свое детство. «Долгожданная новость! Только что подписал распоряжение о выделении средств на строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Березняковский в Тюмени. Обещал решить этот вопрос на одной из своих „Прямых линий“. Тогда же поручил заняться проектом. Государственная экспертиза пройдена. Несмотря на сложный бюджет, деньги нашли. Школа в Березняках будет!», — написал губернатор Моор в своей публикации. В 2017 году жители микрорайона обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в решении вопроса со строительством школы в Березняках. Тюменские власти пообещали сдать объект к 2022 году, но стройка так и не началась. В январе 2023 года тюменцы через социальные сети напомнили главе региона об обещанной школе. В комментариях к записи представители Главного управления строительства Тюменской области ответили пользователям, что объект планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении средств на строительство школы в микрорайоне Березняковский города Тюмени. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. Микрорайон считается для главы региона родным, поскольку в этих местах он родился и провел свое детство. «Долгожданная новость! Только что подписал распоряжение о выделении средств на строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Березняковский в Тюмени. Обещал решить этот вопрос на одной из своих „Прямых линий“. Тогда же поручил заняться проектом. Государственная экспертиза пройдена. Несмотря на сложный бюджет, деньги нашли. Школа в Березняках будет!», — написал губернатор Моор в своей публикации. В 2017 году жители микрорайона обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в решении вопроса со строительством школы в Березняках. Тюменские власти пообещали сдать объект к 2022 году, но стройка так и не началась. В январе 2023 года тюменцы через социальные сети напомнили главе региона об обещанной школе. В комментариях к записи представители Главного управления строительства Тюменской области ответили пользователям, что объект планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.