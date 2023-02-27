РЖД ввели специальное меню для Великого поста в поездах ХМАО

В ХМАО РЖД на период Великого поста вводит специальное меню, которое исключает продукты животного происхождения. Об этом рассказали в официальном telegram-канале «Нижневартовск | Официально».
«Для путешественников на период Великого поста в вагонах-ресторанах предлагают специальное меню. Оно включает в себя каши, овощные салаты и супы, десерты и другие блюда, в которых отсутствуют продукты животного происхождения: мясо, молоко, рыба, яйца», — сказано в сообщении.
И добавили, что специальное меню будет действовать до 15 апреля. При этом в поездах останется традиционное и детское меню.
Ранее URA.RU писало, что РЖД будет кормить пассажиров поездов «Екатеринбург — Сургут» и «Сургут-Москва» заранее приготовленной едой, которая в поезде будет только разогреваться. Такой же способ используется в самолетах. Планируется, что в течение года новая услуга появится и в других поездах.
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