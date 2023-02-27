27 февраля 2023

РЖД ввели специальное меню для Великого поста в поездах ХМАО

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Исторический эшелон «Поезд идет на восток» на железнодорожной станции «Екатеринбург-пассажирский». Екатеринбург, железнодорожная платформа, ржд, жд вокзал, железная дорога, поезд, поезд, вагон поезда
В поездах ХМАО ввели специальное меню для Великого поста Фото:

В ХМАО РЖД на период Великого поста вводит специальное меню, которое исключает продукты животного происхождения. Об этом рассказали в официальном telegram-канале «Нижневартовск | Официально».

«Для путешественников на период Великого поста в вагонах-ресторанах предлагают специальное меню. Оно включает в себя каши, овощные салаты и супы, десерты и другие блюда, в которых отсутствуют продукты животного происхождения: мясо, молоко, рыба, яйца», — сказано в сообщении.

И добавили, что специальное меню будет действовать до 15 апреля. При этом в поездах останется традиционное и детское меню.

Ранее URA.RU писало, что РЖД будет кормить пассажиров поездов «Екатеринбург — Сургут» и «Сургут-Москва» заранее приготовленной едой, которая в поезде будет только разогреваться. Такой же способ используется в самолетах. Планируется, что в течение года новая услуга появится и в других поездах.

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В ХМАО РЖД на период Великого поста вводит специальное меню, которое исключает продукты животного происхождения. Об этом рассказали в официальном telegram-канале «Нижневартовск | Официально». «Для путешественников на период Великого поста в вагонах-ресторанах предлагают специальное меню. Оно включает в себя каши, овощные салаты и супы, десерты и другие блюда, в которых отсутствуют продукты животного происхождения: мясо, молоко, рыба, яйца», — сказано в сообщении. И добавили, что специальное меню будет действовать до 15 апреля. При этом в поездах останется традиционное и детское меню. Ранее URA.RU писало, что РЖД будет кормить пассажиров поездов «Екатеринбург — Сургут» и «Сургут-Москва» заранее приготовленной едой, которая в поезде будет только разогреваться. Такой же способ используется в самолетах. Планируется, что в течение года новая услуга появится и в других поездах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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