Власти Нижневартовска озвучили условия переселения жителей дома, где взорвался газ

Власти Нижневартовска дали жителям дома, где взорвался газ, два варианта переселения

Власти Нижневартовска озвучили условия переселения жителей домов, где по соседству взорвался газ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти Нижневартовска предложили жителям дома, где взорвался газ, два варианта переселения. Жильцы могут либо получить деньги на руки и самостоятельно приобрести жилье, либо получить квартиры, которые приобретет администрация у застройщиков. Совещание с жильцами провели представители администрации во главе с мэром Нижневартовска Дмитрием Кощенко, передает журналист URA.RU.

«Предлагается рассмотреть соглашение и, если вы согласны на выкупную стоимость, подписать его. В этом случае вы получаете финансовые средства, на которые можете прибрести жилье в любом районе города. Также вы можете отказаться от получения возмещения и направить в администрацию заявление о предоставлении другой квартиры взамен изымаемой. Однако другие квартиры будут предоставляться по мере их приобретения у застройщиков. Важно помнить, что в этом случае новая квартира может находиться в отдаленном районе города. Получение квартиры по договору мены будет осуществляться без доплаты», — сказал Кощенко.

Начальник управления по жилищной политике в Нижневартовске Татьяна Борисова добавила, что при расселении будет учитываться срок проживания в доме и инвалидность. У жильцов есть пять календарных дней на согласие с оценкой стоимости их квартиры. При этом администрация попросила не затягивать с решением, так как мэрии необходимо подготовить сумму, которая будет потрачена на покупку жилья. Также Кощенко добавил, что мэрия не участвует в компенсации убытков. «Обращаться нужно к причинителю вреда, но следствие еще идет. Если виновник не выжил, то есть наследники», — сказал Кощенко.

Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовска проспонсируют покупку квартир для жителей дома, в котором произошел взрыв. Город возьмет на себя обязательства по возмещению разницы между ценой выкупаемого и приобретаемого жилья.