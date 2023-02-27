27 февраля 2023

Силовики устроили облаву на подростков возле тюменского ЦУМа

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС. Тюмень, машина дпс, мигалка, дпс
По данным СМИ, несколько человек были задержаны Фото:

Силовики проводят беседы с подростками возле тюменского ЦУМа, после чего выборочно задерживают молодых людей. Возле торгового центра дежурит около 20 сотрудников полиции. Об этом стало известно журналистам.

«На месте 15—20 сотрудников полиции. Кто-то в гражданском, кто-то в форме. Говорят, что пришли двое парней с капами и их увели полицейские. Они пришли на сходку с капами (колпачки на зубы для лечебных или защитных целей). Сейчас одного из подростков увезла полиция. Перед этим осмотрели рюкзак, а потом посадили в машину и повезли куда-то», — сообщает со ссылкой на своего корреспондента, который находится на месте событий, издание 72ru.

Журналисты уточнили, что после этого возле торгового центра были задержаны еще два молодых человека. Силовики увезли их в неизвестном направлении. По данным источников издания, ранее тюменских силовиков проинформировали о новом молодежном движении «ЧВК Редан». Однако конкретные инструкции по работе с его участниками озвучены не были. Комментарий правоохранительных структур ожидается.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Москве произошла массовая драка между членами молодежного движения «ЧВК Реден» и другими подростками. Инцидент закончился серией задержаний участников потасовки.

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Силовики проводят беседы с подростками возле тюменского ЦУМа, после чего выборочно задерживают молодых людей. Возле торгового центра дежурит около 20 сотрудников полиции. Об этом стало известно журналистам. «На месте 15—20 сотрудников полиции. Кто-то в гражданском, кто-то в форме. Говорят, что пришли двое парней с капами и их увели полицейские. Они пришли на сходку с капами (колпачки на зубы для лечебных или защитных целей). Сейчас одного из подростков увезла полиция. Перед этим осмотрели рюкзак, а потом посадили в машину и повезли куда-то», — сообщает со ссылкой на своего корреспондента, который находится на месте событий, издание 72ru. Журналисты уточнили, что после этого возле торгового центра были задержаны еще два молодых человека. Силовики увезли их в неизвестном направлении. По данным источников издания, ранее тюменских силовиков проинформировали о новом молодежном движении «ЧВК Редан». Однако конкретные инструкции по работе с его участниками озвучены не были. Комментарий правоохранительных структур ожидается. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Москве произошла массовая драка между членами молодежного движения «ЧВК Реден» и другими подростками. Инцидент закончился серией задержаний участников потасовки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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