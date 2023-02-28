Победитель «Адской кухни» приготовит екатеринбуржцам хот-доги с сусальным золотом

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Интервью с победителем
Матвеев будет готовить необычные хот-доги в течение часа Фото:

Екатеринбуржцы смогут отведать хот-доги с сусальным золотом за полторы тысячи рублей, а приготовит блюда победитель «Адской кухни» 2022 года Георгий Матвеев. Об этом сообщают представители фудмаркета Estory, который располагается в ТРЦ «Гринвич».

«Завтра у нас акция „Золотая среда“. В ресторане с хот-догами за полтысячи будут подавать блюда с сусальным золотом. А гвоздем программы станет шеф-повар Георгий Матвеев (Золотой)», — рассказали Estory в своем telelgam-канале. Хот-доги можно будет попробовать с 17:00 до 18:00. Встреча пройдет возле точки «В рот мне доги».

Ранее URA.RU рассказывало, что на фудмаркете Estory в техническом режиме открылась гастроточка «В рот мне доги». В меню есть 10 вариантов хот-догов, а в разработке меню участвовали финалист «Битвы шефов» Иван Савелков, лучший повар УрФО Николай Чукалкин и Илья Величутин из ресторана «Гастроли».

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Екатеринбуржцы смогут отведать хот-доги с сусальным золотом за полторы тысячи рублей, а приготовит блюда победитель «Адской кухни» 2022 года Георгий Матвеев. Об этом сообщают представители фудмаркета Estory, который располагается в ТРЦ «Гринвич». «Завтра у нас акция „Золотая среда“. В ресторане с хот-догами за полтысячи будут подавать блюда с сусальным золотом. А гвоздем программы станет шеф-повар Георгий Матвеев (Золотой)», — рассказали Estory в своем telelgam-канале. Хот-доги можно будет попробовать с 17:00 до 18:00. Встреча пройдет возле точки «В рот мне доги». Ранее URA.RU рассказывало, что на фудмаркете Estory в техническом режиме открылась гастроточка «В рот мне доги». В меню есть 10 вариантов хот-догов, а в разработке меню участвовали финалист «Битвы шефов» Иван Савелков, лучший повар УрФО Николай Чукалкин и Илья Величутин из ресторана «Гастроли».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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