В Екатеринбурге открыли ресторан быстрого питания «В рот мне доги»

Стоимость одного блюда начинается от 465 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ТРЦ «Гринвич» на фудмаркете Estory в техническом режиме открылась гастроточка «В рот мне доги». Заведение предлагает екатеринбуржцам хот-доги и корн-доги, которые готовятся по рецептам из разных стран. В разработке меню участвовали финалист «Битвы шефов» Иван Савелков, лучший повар УрФО Николай Чукалкин и Илья Величутин из ресторана «Гастроли». Об этом представители заведения рассказали корреспонденту URA.RU.

«Цель проекта — познакомить екатеринбуржцев с новыми вкусами популярного фаст-фуда по рецептам из разных стран мира», — заявили представители «В рот мне доги». Также они пояснили, что необычное название получилось в результате игры слов из знаменитой фразы Дэвида Блэйна.

В меню есть 10 вариантов хот-догов: английский с ростбифом и брусничным взваром, китайский с курицей терияки и ростками сои, баварский с квашеной капустой, мексиканский с гуакамоле, начос и перчиком халапеньо, японский с крабовой колбаской, васаби и водорослями, итальянский с соусом болоньезе, греческий с фетой, маслинами и свежими овощами, французский с грибами, американский чиз-дог для любителей сыра и еврейский с хумусом и помидорами (считается вегетарианским). Помимо этого, гостям предложат батат с горгонзолой, картофель фри с соусом чили майо и мятый картофель терияки.

К разработке меню привлекались лучший повар УрФО Николай Чукалкин, финалист шоу «Битвы шефов» Иван Савелков и Илья Величутин, ранее работавший в ресторане «Гастроли». Стоимость одного блюда начинается от 465 рублей.

Ранее комик Гарик Харламов открыл в ТРЦ Veer Mall ресторан быстрого питания Hot Dog Bulldog. Гастроточка открылась на фудкорте на 2 уровне. В день открытия екатеринбуржцам раздали 100 бесплатных фирменных хот-догов.

Так выглядят все виды хот-догов, которые предлагает заведение Фото: официальная группа «В РОТ МНЕ ДОГИ / ХОТ — ДОГИ / ЕКБ» во «ВКонтакте»

Фото: официальная группа «В РОТ МНЕ ДОГИ / ХОТ — ДОГИ / ЕКБ» во «ВКонтакте»