Пентагон признал, что ВС РФ захватывают американские вооружения в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва, колонна, военная техника, нато, nato, поставка вооружения
США признает, что некоторые вооружения захватывают россияне Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ захватывают в зоне проведения специальной военной операции американские вооружения, поставляемые Украине. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

«Согласно нашим оценкам, если некоторые системы перенаправляются не туда, то их захватывают россияне. Такое происходит всегда», — передает слова Колина Кола американская телевизионная сеть C-SPAN.

Также заместитель министра обороны США подчеркнул, что «нет свидетельств» того, что вооружение, поставляемое США, «направляют не туда». «Нет свидетельств, что украинцы направляют вооружения на черный рынок», — отметил он.

Ранее спецназ РФ применил против ВСУ новые дроны-камикадзе. Новая ударная система способна автоматически выбирать маршрут для поражения цели и применяется при штурме украинских позиций, особенно в городских условиях.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы РФ захватывают в зоне проведения специальной военной операции американские вооружения, поставляемые Украине. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. «Согласно нашим оценкам, если некоторые системы перенаправляются не туда, то их захватывают россияне. Такое происходит всегда», — передает слова Колина Кола американская телевизионная сеть C-SPAN. Также заместитель министра обороны США подчеркнул, что «нет свидетельств» того, что вооружение, поставляемое США, «направляют не туда». «Нет свидетельств, что украинцы направляют вооружения на черный рынок», — отметил он. Ранее спецназ РФ применил против ВСУ новые дроны-камикадзе. Новая ударная система способна автоматически выбирать маршрут для поражения цели и применяется при штурме украинских позиций, особенно в городских условиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...