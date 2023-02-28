Пентагон признал, что ВС РФ захватывают американские вооружения в зоне СВО

28 февраля 2023 в 23:59 Размер текста - 17 +

США признает, что некоторые вооружения захватывают россияне Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ захватывают в зоне проведения специальной военной операции американские вооружения, поставляемые Украине. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. «Согласно нашим оценкам, если некоторые системы перенаправляются не туда, то их захватывают россияне. Такое происходит всегда», — передает слова Колина Кола американская телевизионная сеть C-SPAN . Также заместитель министра обороны США подчеркнул, что «нет свидетельств» того, что вооружение, поставляемое США, «направляют не туда». «Нет свидетельств, что украинцы направляют вооружения на черный рынок», — отметил он. Ранее спецназ РФ применил против ВСУ новые дроны-камикадзе. Новая ударная система способна автоматически выбирать маршрут для поражения цели и применяется при штурме украинских позиций, особенно в городских условиях.

Вооруженные силы РФ захватывают в зоне проведения специальной военной операции американские вооружения, поставляемые Украине. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. «Согласно нашим оценкам, если некоторые системы перенаправляются не туда, то их захватывают россияне. Такое происходит всегда», — передает слова Колина Кола американская телевизионная сеть C-SPAN. Также заместитель министра обороны США подчеркнул, что «нет свидетельств» того, что вооружение, поставляемое США, «направляют не туда». «Нет свидетельств, что украинцы направляют вооружения на черный рынок», — отметил он. Ранее спецназ РФ применил против ВСУ новые дроны-камикадзе. Новая ударная система способна автоматически выбирать маршрут для поражения цели и применяется при штурме украинских позиций, особенно в городских условиях.