28 февраля 2023

В Курганской области продается ферма с коровами, выведенными в Казахстане

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Золотая дорога. Деревня Дианово и Новодостовалово. Курган, коровы, табун
Владелец оценил животноводческую ферму в 10 миллионов рублей Фото:

В Куртамышском муниципальном округе (Курганская область) продают фермерское хозяйство с коровами аулиекольской породы, которая была выведена в Казахстане. Объявление о продаже бизнеса размещено на популярном портале.

«Продаю готовый бизнес. Ферма с 30 коровами аулиекольской породы, которая была выведена в Костанайской области республики Казахстан в 1992 году. Новая разновидность появилась путем скрещивания трех разных пород. Также есть 10 коров молочной породы», — говорится в объявлении.

На ферме, помимо коров, есть 150 овец, пять пастушьих собак и две лошади. Также владелец оставляет всю технику, необходимую для ведения хозяйства. Стоимость бизнеса — 10 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Варгашинском муниципальном округе (Курганская область) продают ферму с коровами. Она построена в 2019 году и рассчитана на 50 голов дойного стада. Стоимость фермы — 10 миллионов рублей.

О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Куртамышском муниципальном округе (Курганская область) продают фермерское хозяйство с коровами аулиекольской породы, которая была выведена в Казахстане. Объявление о продаже бизнеса размещено на популярном портале. «Продаю готовый бизнес. Ферма с 30 коровами аулиекольской породы, которая была выведена в Костанайской области республики Казахстан в 1992 году. Новая разновидность появилась путем скрещивания трех разных пород. Также есть 10 коров молочной породы», — говорится в объявлении. На ферме, помимо коров, есть 150 овец, пять пастушьих собак и две лошади. Также владелец оставляет всю технику, необходимую для ведения хозяйства. Стоимость бизнеса — 10 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в Варгашинском муниципальном округе (Курганская область) продают ферму с коровами. Она построена в 2019 году и рассчитана на 50 голов дойного стада. Стоимость фермы — 10 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...