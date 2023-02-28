В Курганской области продается ферма с коровами, выведенными в Казахстане

Владелец оценил животноводческую ферму в 10 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Куртамышском муниципальном округе (Курганская область) продают фермерское хозяйство с коровами аулиекольской породы, которая была выведена в Казахстане. Объявление о продаже бизнеса размещено на популярном портале.

«Продаю готовый бизнес. Ферма с 30 коровами аулиекольской породы, которая была выведена в Костанайской области республики Казахстан в 1992 году. Новая разновидность появилась путем скрещивания трех разных пород. Также есть 10 коров молочной породы», — говорится в объявлении.

На ферме, помимо коров, есть 150 овец, пять пастушьих собак и две лошади. Также владелец оставляет всю технику, необходимую для ведения хозяйства. Стоимость бизнеса — 10 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Варгашинском муниципальном округе (Курганская область) продают ферму с коровами. Она построена в 2019 году и рассчитана на 50 голов дойного стада. Стоимость фермы — 10 миллионов рублей.