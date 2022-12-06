В Курганской области продают ферму с коровами. Скрин

07 декабря 2022 в 03:16 Размер текста - 17 +

Ферма рассчитана на 50 голов дойного стада Фото: Анна Майорова © URA.RU В селе Сычево Варгашинского муниципального округа (Курганская область) продают животноводческую ферму с коровами. Бизнес продается из-за проблем со здоровьем, пишет владелец в объявлении на сайте Avito. «Продается молочная ферма, построена в 2019 году. На 50 голов дойного стада. В настоящее время на ферме есть 23 дойных коровы черно-пестрой породы, четыре теленка, две телочки и один бык», — написано в объявлении. Также на ферме есть лошадь с жеребенком. Владелец написал, что продает бизнес из-за проблем со здоровьем. Стоимость фермы — 10 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продается колхоз времен СССР. Владелец оценил бизнес в 55 миллионов рублей. Владелец продает бизнес из-за проблем со здоровьем Объявление на сайте Avito

В селе Сычево Варгашинского муниципального округа (Курганская область) продают животноводческую ферму с коровами. Бизнес продается из-за проблем со здоровьем, пишет владелец в объявлении на сайте Avito. «Продается молочная ферма, построена в 2019 году. На 50 голов дойного стада. В настоящее время на ферме есть 23 дойных коровы черно-пестрой породы, четыре теленка, две телочки и один бык», — написано в объявлении. Также на ферме есть лошадь с жеребенком. Владелец написал, что продает бизнес из-за проблем со здоровьем. Стоимость фермы — 10 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продается колхоз времен СССР. Владелец оценил бизнес в 55 миллионов рублей.