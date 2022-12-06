06 декабря 2022
05 декабря 2022

В Курганской области продают ферму с коровами. Скрин

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Молочная ферма Балтымского агропромышленного комплекса. Свердловская область, поселок Балтым, коровы, ферма, корова, коровник, животноводство, молочная ферма, сельское хозяйство
Ферма рассчитана на 50 голов дойного стада Фото:

В селе Сычево Варгашинского муниципального округа (Курганская область) продают животноводческую ферму с коровами. Бизнес продается из-за проблем со здоровьем, пишет владелец в объявлении на сайте Avito.

«Продается молочная ферма, построена в 2019 году. На 50 голов дойного стада. В настоящее время на ферме есть 23 дойных коровы черно-пестрой породы, четыре теленка, две телочки и один бык», — написано в объявлении.

Также на ферме есть лошадь с жеребенком. Владелец написал, что продает бизнес из-за проблем со здоровьем. Стоимость фермы — 10 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продается колхоз времен СССР. Владелец оценил бизнес в 55 миллионов рублей.

Владелец продает бизнес из-за проблем со здоровьем

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В селе Сычево Варгашинского муниципального округа (Курганская область) продают животноводческую ферму с коровами. Бизнес продается из-за проблем со здоровьем, пишет владелец в объявлении на сайте Avito. «Продается молочная ферма, построена в 2019 году. На 50 голов дойного стада. В настоящее время на ферме есть 23 дойных коровы черно-пестрой породы, четыре теленка, две телочки и один бык», — написано в объявлении. Также на ферме есть лошадь с жеребенком. Владелец написал, что продает бизнес из-за проблем со здоровьем. Стоимость фермы — 10 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продается колхоз времен СССР. Владелец оценил бизнес в 55 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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