В Чехии заявили о серьезной ошибке Байдена в отношении РФ

01 марта 2023 в 06:23 Размер текста - 17 +

Действия Джо Байдена сблизили Китай и РФ, считают в Чехии Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Политика президента США Джо Байдена в отношении России спровоцировала ее активнее сотрудничать с Китаем, что оказалось грубой ошибкой по мнению бывшего чешского дипломата и экс-замминистра обороны страны Яромира Новотны. Он объяснил, что эффект такого подхода оказался полезен российско-китайским отношениям. «Смотрите, против России уже год действуют жесткие санкции, и Россия как-то не рухнула. Около сорока стран <…> объявили о санкциях против России. А вот индийцы и китайцы с удовольствием торгуют с Россией. <…> Я два года назад говорил, что Запад совершает ошибку, подталкивая Россию к такому решению, подталкивая напрямую к Китаю. Потому что Киссинджеру (Госсекретарь США в 1973—1977 годах, — прим URA.RU) удалось расколоть блок Советский Союз-Китай, а Байдену удалось создать российско-китайский блок», — заявил Новотны в интервью Radio Universum . По его мнению, такие ошибки произошли из-за того, что там не хватает квалифицированных кадров. Он отметил, что санкции не работают и неоднократные заявления западных СМИ об истощении запаса вооружения у России каждый раз оборачиваются тем, что Вооруженные силы РФ продолжают вести боевые действия. После начала спецоперации на Украине Евросоюз и страны Запада начали активно вводить санкции. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предположила, что из-за очередных ограничений в РФ начнется рецессия, которая продлится десятилетия. Однако российская экономика смогла вернуться к значениям до февраля 2022 года, что ставит эффективность санкций под сомнение, пишет газета The New York Times. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Политика президента США Джо Байдена в отношении России спровоцировала ее активнее сотрудничать с Китаем, что оказалось грубой ошибкой по мнению бывшего чешского дипломата и экс-замминистра обороны страны Яромира Новотны. Он объяснил, что эффект такого подхода оказался полезен российско-китайским отношениям. «Смотрите, против России уже год действуют жесткие санкции, и Россия как-то не рухнула. Около сорока стран <…> объявили о санкциях против России. А вот индийцы и китайцы с удовольствием торгуют с Россией. <…> Я два года назад говорил, что Запад совершает ошибку, подталкивая Россию к такому решению, подталкивая напрямую к Китаю. Потому что Киссинджеру (Госсекретарь США в 1973—1977 годах, — прим URA.RU) удалось расколоть блок Советский Союз-Китай, а Байдену удалось создать российско-китайский блок», — заявил Новотны в интервью Radio Universum. По его мнению, такие ошибки произошли из-за того, что там не хватает квалифицированных кадров. Он отметил, что санкции не работают и неоднократные заявления западных СМИ об истощении запаса вооружения у России каждый раз оборачиваются тем, что Вооруженные силы РФ продолжают вести боевые действия. После начала спецоперации на Украине Евросоюз и страны Запада начали активно вводить санкции. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предположила, что из-за очередных ограничений в РФ начнется рецессия, которая продлится десятилетия. Однако российская экономика смогла вернуться к значениям до февраля 2022 года, что ставит эффективность санкций под сомнение, пишет газета The New York Times.