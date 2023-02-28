28 февраля 2023

В Перми решили создавать боевые дроны для отправки в зону СВО

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Инновационный кластер
В зону СВО будут отправляться беспилотные багги и коптеры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Перми инициативная группа граждан решила организовать сборку боевых дронов. Беспилотные багги и коптеры будут отправляться в зону проведения спецоперации. Для участия в проекте приглашаются как частные организации, так и граждане, рассказал URA.RU один из инициаторов Евгений Ошмарин.

«Мы решили найти единомышленников, местных „кулибиных“, которые собирают какие-то самодельные устройства, дроны, чтобы их можно было бы использовать в зоне СВО. Основная задача применения подобных устройств — сохранение жизни наших бойцов. В первую очередь, нам нужны люди, обладающие специальными знаниями, такие, как инженеры», — сказал Ошмарин, добавив, что в перспективе также планируется наладить сборку дронов-камикадзе.

Сейчас в команде пермяков есть конструктор, который собирает багги. Транспортное средство будет полностью автоматизировано: на него установят сервоприводы, дистанционное оборудование и отправят на передовую. Помимо боевых дронов команда Ошмарина разрабатывает накидки-трансформеры, которые позволяют бойцам оставаться невидимыми для тепловизионных прицелов.

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В Перми инициативная группа граждан решила организовать сборку боевых дронов. Беспилотные багги и коптеры будут отправляться в зону проведения спецоперации. Для участия в проекте приглашаются как частные организации, так и граждане, рассказал URA.RU один из инициаторов Евгений Ошмарин. «Мы решили найти единомышленников, местных „кулибиных“, которые собирают какие-то самодельные устройства, дроны, чтобы их можно было бы использовать в зоне СВО. Основная задача применения подобных устройств — сохранение жизни наших бойцов. В первую очередь, нам нужны люди, обладающие специальными знаниями, такие, как инженеры», — сказал Ошмарин, добавив, что в перспективе также планируется наладить сборку дронов-камикадзе. Сейчас в команде пермяков есть конструктор, который собирает багги. Транспортное средство будет полностью автоматизировано: на него установят сервоприводы, дистанционное оборудование и отправят на передовую. Помимо боевых дронов команда Ошмарина разрабатывает накидки-трансформеры, которые позволяют бойцам оставаться невидимыми для тепловизионных прицелов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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