В Перми решили создавать боевые дроны для отправки в зону СВО

01 марта 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

В зону СВО будут отправляться беспилотные багги и коптеры Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Перми инициативная группа граждан решила организовать сборку боевых дронов. Беспилотные багги и коптеры будут отправляться в зону проведения спецоперации. Для участия в проекте приглашаются как частные организации, так и граждане, рассказал URA.RU один из инициаторов Евгений Ошмарин. «Мы решили найти единомышленников, местных „кулибиных“, которые собирают какие-то самодельные устройства, дроны, чтобы их можно было бы использовать в зоне СВО. Основная задача применения подобных устройств — сохранение жизни наших бойцов. В первую очередь, нам нужны люди, обладающие специальными знаниями, такие, как инженеры», — сказал Ошмарин, добавив, что в перспективе также планируется наладить сборку дронов-камикадзе. Сейчас в команде пермяков есть конструктор, который собирает багги. Транспортное средство будет полностью автоматизировано: на него установят сервоприводы, дистанционное оборудование и отправят на передовую. Помимо боевых дронов команда Ошмарина разрабатывает накидки-трансформеры, которые позволяют бойцам оставаться невидимыми для тепловизионных прицелов.

В Перми инициативная группа граждан решила организовать сборку боевых дронов. Беспилотные багги и коптеры будут отправляться в зону проведения спецоперации. Для участия в проекте приглашаются как частные организации, так и граждане, рассказал URA.RU один из инициаторов Евгений Ошмарин. «Мы решили найти единомышленников, местных „кулибиных“, которые собирают какие-то самодельные устройства, дроны, чтобы их можно было бы использовать в зоне СВО. Основная задача применения подобных устройств — сохранение жизни наших бойцов. В первую очередь, нам нужны люди, обладающие специальными знаниями, такие, как инженеры», — сказал Ошмарин, добавив, что в перспективе также планируется наладить сборку дронов-камикадзе. Сейчас в команде пермяков есть конструктор, который собирает багги. Транспортное средство будет полностью автоматизировано: на него установят сервоприводы, дистанционное оборудование и отправят на передовую. Помимо боевых дронов команда Ошмарина разрабатывает накидки-трансформеры, которые позволяют бойцам оставаться невидимыми для тепловизионных прицелов.