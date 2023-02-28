28 февраля 2023

В Пентагоне объяснили, почему не хотят отправлять Украине истребители F-16

Представитель Пентагона Кол: США не отправят истребители F-16 Киеву из-за их стоимости и сроков поставки
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НАТО. Москва. stock, истребитель, f-16, авиациия, stock, ф-16, ф16, f16
Обеспечение ВСУ истребителями займет от трех до шести лет, сказал Колин Кол Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США не хотят предоставлять Украине истребители F-16 из-за их стоимости, а также большого срока обеспечения Киева самолетами от трех до шести лет. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

«Стоимость отправки 36 старых F-16 в Украину, что составляет примерно половину того, что, по оценкам ВВС США, Украине в конечном итоге понадобится для замены своих истребителей советской эпохи, будет стоить около 2-3 миллиардов долларов», — сказал Колин Кол. Его слова приводит CNN. Также представитель Пентагона отметил, что обеспечение Киева новыми истребителями F-16 займет от трех до шести лет.

С самого начала спецоперации Запад активно поддерживает Украину, предоставляя ей различное вооружение. Не так давно разговоры зашли о предоставлении Киеву истребителей F-16. Однако страны НАТО пока отказываются поставлять самолеты. Так, в Минобороны Великобритании заявили, что не хотят отправлять истребители на Украину из-за страха, что технологии попадут в распоряжение России. Также в США сказали, что вопрос с поставками не будет решен в ближайшее время, передает RT.

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США не хотят предоставлять Украине истребители F-16 из-за их стоимости, а также большого срока обеспечения Киева самолетами от трех до шести лет. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. «Стоимость отправки 36 старых F-16 в Украину, что составляет примерно половину того, что, по оценкам ВВС США, Украине в конечном итоге понадобится для замены своих истребителей советской эпохи, будет стоить около 2-3 миллиардов долларов», — сказал Колин Кол. Его слова приводит CNN. Также представитель Пентагона отметил, что обеспечение Киева новыми истребителями F-16 займет от трех до шести лет. С самого начала спецоперации Запад активно поддерживает Украину, предоставляя ей различное вооружение. Не так давно разговоры зашли о предоставлении Киеву истребителей F-16. Однако страны НАТО пока отказываются поставлять самолеты. Так, в Минобороны Великобритании заявили, что не хотят отправлять истребители на Украину из-за страха, что технологии попадут в распоряжение России. Также в США сказали, что вопрос с поставками не будет решен в ближайшее время, передает RT.
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