В Пентагоне объяснили, почему не хотят отправлять Украине истребители F-16

Представитель Пентагона Кол: США не отправят истребители F-16 Киеву из-за их стоимости и сроков поставки

01 марта 2023 в 07:50 Размер текста - 17 +

Обеспечение ВСУ истребителями займет от трех до шести лет, сказал Колин Кол Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США не хотят предоставлять Украине истребители F-16 из-за их стоимости, а также большого срока обеспечения Киева самолетами от трех до шести лет. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. «Стоимость отправки 36 старых F-16 в Украину, что составляет примерно половину того, что, по оценкам ВВС США, Украине в конечном итоге понадобится для замены своих истребителей советской эпохи, будет стоить около 2-3 миллиардов долларов», — сказал Колин Кол. Его слова приводит CNN . Также представитель Пентагона отметил, что обеспечение Киева новыми истребителями F-16 займет от трех до шести лет. С самого начала спецоперации Запад активно поддерживает Украину, предоставляя ей различное вооружение. Не так давно разговоры зашли о предоставлении Киеву истребителей F-16. Однако страны НАТО пока отказываются поставлять самолеты. Так, в Минобороны Великобритании заявили, что не хотят отправлять истребители на Украину из-за страха, что технологии попадут в распоряжение России. Также в США сказали, что вопрос с поставками не будет решен в ближайшее время, передает RT.

США не хотят предоставлять Украине истребители F-16 из-за их стоимости, а также большого срока обеспечения Киева самолетами от трех до шести лет. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. «Стоимость отправки 36 старых F-16 в Украину, что составляет примерно половину того, что, по оценкам ВВС США, Украине в конечном итоге понадобится для замены своих истребителей советской эпохи, будет стоить около 2-3 миллиардов долларов», — сказал Колин Кол. Его слова приводит CNN. Также представитель Пентагона отметил, что обеспечение Киева новыми истребителями F-16 займет от трех до шести лет. С самого начала спецоперации Запад активно поддерживает Украину, предоставляя ей различное вооружение. Не так давно разговоры зашли о предоставлении Киеву истребителей F-16. Однако страны НАТО пока отказываются поставлять самолеты. Так, в Минобороны Великобритании заявили, что не хотят отправлять истребители на Украину из-за страха, что технологии попадут в распоряжение России. Также в США сказали, что вопрос с поставками не будет решен в ближайшее время, передает RT.