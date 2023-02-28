28 февраля 2023

В Челябинской области отменили вой сирен

© Служба новостей «URA.RU»
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ММК. Коксохим. Метизное производство. Магнитогорск, рупор, громкоговоритель, ммк, труба, экология
В регионе 1 марта решили не проводить проверку системы оповещения Фото:

В Челябинской области 1 марта отменили работу системы оповещения. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

«Проверки систем оповещения 1 марта в регионе 1 марта не будет. В Челябинске сирены предполагалось включить в период c 10:35 до 10:45 и с 11:20 до 11:30 часов», — отметили в ведомстве.

О причинах не сообщается. О включении сирен и громкоговорителей уведомляли 22 февраля. Предполагалось, что также будут работать громкоговорители.

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В Челябинской области 1 марта отменили работу системы оповещения. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону. «Проверки систем оповещения 1 марта в регионе 1 марта не будет. В Челябинске сирены предполагалось включить в период c 10:35 до 10:45 и с 11:20 до 11:30 часов», — отметили в ведомстве. О причинах не сообщается. О включении сирен и громкоговорителей уведомляли 22 февраля. Предполагалось, что также будут работать громкоговорители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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