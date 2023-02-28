В Челябинской области отменили вой сирен

В регионе 1 марта решили не проводить проверку системы оповещения
В Челябинской области 1 марта отменили работу системы оповещения. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.
«Проверки систем оповещения 1 марта в регионе 1 марта не будет. В Челябинске сирены предполагалось включить в период c 10:35 до 10:45 и с 11:20 до 11:30 часов», — отметили в ведомстве.
О причинах не сообщается. О включении сирен и громкоговорителей уведомляли 22 февраля. Предполагалось, что также будут работать громкоговорители.
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