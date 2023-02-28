Житель Нижегородской области получит девять лет за попытку сбыть наркотики в ЯНАО

Жителя Нижегородской области признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в ЯНАО. Его посадят на девять лет. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.
«Прокуратура Лабытнанги поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Нижегородской области. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», — говорится в сообщении. Суд назначил виновному девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Прокуратура установила, что в апреле 2022 года по указанию куратора мужчина пытался вывезти из ЯНАО крупную партию наркотиков. Он был задержан на железнодорожной станции в Лабытнанги.
Ранее URA.RU сообщало, что жителя Ноябрьска приговорили к шести годам в колонии строгого режима. Он склонил к употреблению наркотиков 16-летнего знакомого.
О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.