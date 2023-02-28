28 февраля 2023
27 февраля 2023

Житель Нижегородской области получит девять лет за попытку сбыть наркотики в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСИН, СИЗО, ИТК. архив., сизо, тююрьма
Мужчине назначено наказание в виде девяти лет колонии строгого режима Фото:

Жителя Нижегородской области признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в ЯНАО. Его посадят на девять лет. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.

«Прокуратура Лабытнанги поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Нижегородской области. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», — говорится в сообщении. Суд назначил виновному девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Прокуратура установила, что в апреле 2022 года по указанию куратора мужчина пытался вывезти из ЯНАО крупную партию наркотиков. Он был задержан на железнодорожной станции в Лабытнанги.

Ранее URA.RU сообщало, что жителя Ноябрьска приговорили к шести годам в колонии строгого режима. Он склонил к употреблению наркотиков 16-летнего знакомого.

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Жителя Нижегородской области признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в ЯНАО. Его посадят на девять лет. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры. «Прокуратура Лабытнанги поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Нижегородской области. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», — говорится в сообщении. Суд назначил виновному девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Прокуратура установила, что в апреле 2022 года по указанию куратора мужчина пытался вывезти из ЯНАО крупную партию наркотиков. Он был задержан на железнодорожной станции в Лабытнанги. Ранее URA.RU сообщало, что жителя Ноябрьска приговорили к шести годам в колонии строгого режима. Он склонил к употреблению наркотиков 16-летнего знакомого.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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