Житель Нижегородской области получит девять лет за попытку сбыть наркотики в ЯНАО

01 марта 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Мужчине назначено наказание в виде девяти лет колонии строгого режима Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жителя Нижегородской области признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в ЯНАО. Его посадят на девять лет. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры. «Прокуратура Лабытнанги поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Нижегородской области. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», — говорится в сообщении. Суд назначил виновному девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Прокуратура установила, что в апреле 2022 года по указанию куратора мужчина пытался вывезти из ЯНАО крупную партию наркотиков. Он был задержан на железнодорожной станции в Лабытнанги. Ранее URA.RU сообщало, что жителя Ноябрьска приговорили к шести годам в колонии строгого режима. Он склонил к употреблению наркотиков 16-летнего знакомого.

Жителя Нижегородской области признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в ЯНАО. Его посадят на девять лет. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры. «Прокуратура Лабытнанги поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Нижегородской области. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», — говорится в сообщении. Суд назначил виновному девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Прокуратура установила, что в апреле 2022 года по указанию куратора мужчина пытался вывезти из ЯНАО крупную партию наркотиков. Он был задержан на железнодорожной станции в Лабытнанги. Ранее URA.RU сообщало, что жителя Ноябрьска приговорили к шести годам в колонии строгого режима. Он склонил к употреблению наркотиков 16-летнего знакомого.