28 февраля 2023

Грибы, выращенные в ХМАО, будут продавать в Турции

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, овощи, торговля, грибы, вешенки
Производители ХМАО отправят в Турцию партию грибов Фото:

Весной производители продукции из ХМАО отправят первые партии свежемороженых и сушеных грибов в Турцию. На официальном сайте депэкономики Югры сообщается, что общая сумма поставок составит порядка 260 млн рублей.

«На выставке „Продэкспо — 2023“ в Москве югорские производители договорились о поставках с федеральными и международными дистрибьютерами на общую сумму порядка 260 млн рублей. Первая пробная партия сушеных и свежемороженых грибов отправится в Турцию», — указано на сайте.

Производители из ХМАО привезли на выставку также колбасные изделия, рыбные консервы, продукцию из оленины и кедровых орехов, кондитерские изделия с добавлением дикоросов, варенье, джемы и иван-чай. Семь фирм получили награду «Лучший продукт-2023». На мероприятии предприниматели договорились о поставках своих товаров в ОАЭ, Монголию, Китай, Азербайджан, Армению и Сербию.

Ранее URA.RU сообщало, что глава города Нягани (ХМАО) подписал распоряжение на выделение средств производителю дикоросов. Размер субсидии составил 239 418 рублей.

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Весной производители продукции из ХМАО отправят первые партии свежемороженых и сушеных грибов в Турцию. На официальном сайте депэкономики Югры сообщается, что общая сумма поставок составит порядка 260 млн рублей. «На выставке „Продэкспо — 2023“ в Москве югорские производители договорились о поставках с федеральными и международными дистрибьютерами на общую сумму порядка 260 млн рублей. Первая пробная партия сушеных и свежемороженых грибов отправится в Турцию», — указано на сайте. Производители из ХМАО привезли на выставку также колбасные изделия, рыбные консервы, продукцию из оленины и кедровых орехов, кондитерские изделия с добавлением дикоросов, варенье, джемы и иван-чай. Семь фирм получили награду «Лучший продукт-2023». На мероприятии предприниматели договорились о поставках своих товаров в ОАЭ, Монголию, Китай, Азербайджан, Армению и Сербию. Ранее URA.RU сообщало, что глава города Нягани (ХМАО) подписал распоряжение на выделение средств производителю дикоросов. Размер субсидии составил 239 418 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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