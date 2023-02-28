Грибы, выращенные в ХМАО, будут продавать в Турции

01 марта 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

Производители ХМАО отправят в Турцию партию грибов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Весной производители продукции из ХМАО отправят первые партии свежемороженых и сушеных грибов в Турцию. На официальном сайте депэкономики Югры сообщается, что общая сумма поставок составит порядка 260 млн рублей. «На выставке „Продэкспо — 2023“ в Москве югорские производители договорились о поставках с федеральными и международными дистрибьютерами на общую сумму порядка 260 млн рублей. Первая пробная партия сушеных и свежемороженых грибов отправится в Турцию», — указано на сайте. Производители из ХМАО привезли на выставку также колбасные изделия, рыбные консервы, продукцию из оленины и кедровых орехов, кондитерские изделия с добавлением дикоросов, варенье, джемы и иван-чай. Семь фирм получили награду «Лучший продукт-2023». На мероприятии предприниматели договорились о поставках своих товаров в ОАЭ, Монголию, Китай, Азербайджан, Армению и Сербию. Ранее URA.RU сообщало, что глава города Нягани (ХМАО) подписал распоряжение на выделение средств производителю дикоросов. Размер субсидии составил 239 418 рублей.

Весной производители продукции из ХМАО отправят первые партии свежемороженых и сушеных грибов в Турцию. На официальном сайте депэкономики Югры сообщается, что общая сумма поставок составит порядка 260 млн рублей. «На выставке „Продэкспо — 2023“ в Москве югорские производители договорились о поставках с федеральными и международными дистрибьютерами на общую сумму порядка 260 млн рублей. Первая пробная партия сушеных и свежемороженых грибов отправится в Турцию», — указано на сайте. Производители из ХМАО привезли на выставку также колбасные изделия, рыбные консервы, продукцию из оленины и кедровых орехов, кондитерские изделия с добавлением дикоросов, варенье, джемы и иван-чай. Семь фирм получили награду «Лучший продукт-2023». На мероприятии предприниматели договорились о поставках своих товаров в ОАЭ, Монголию, Китай, Азербайджан, Армению и Сербию. Ранее URA.RU сообщало, что глава города Нягани (ХМАО) подписал распоряжение на выделение средств производителю дикоросов. Размер субсидии составил 239 418 рублей.