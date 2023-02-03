Мэр из ХМАО поддержал производство дикоросов

Глава города Нягани (ХМАО) Иван Ямашев подписал распоряжения на выделение средств производителю дикоросов ООО «Зеленый мир». Размер субсидии составит 239 418 рублей. Об этом глава города рассказал в своем tekegram-канале.
«Подписал распоряжение о предоставлении субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет субвенций из бюджета округа. Финансовую поддержку на сумму 239 418 рублей получит ООО «Зеленый мир», — говорится в сообщении Ямашева. Уточняется, что средства идут на возмещение части фактически понесенных затрат на поддержку и развитие растениеводства.
Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО презентовали свои товары на всероссийском фестивале «Вкусы России» в Москве. Предприниматели представили специи из мха и ягеля от фирмы «Дикоросы Югры». На мероприятии также можно было попробовать варенье из болотной ягоды морошки с красным перцем.
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