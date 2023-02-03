03 февраля 2023
02 февраля 2023

Мэр из ХМАО поддержал производство дикоросов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Взятка, деньги. Тюмень
Размер субсидии составит 239 418 рублей Фото:

Глава города Нягани (ХМАО) Иван Ямашев подписал распоряжения на выделение средств производителю дикоросов ООО «Зеленый мир». Размер субсидии составит 239 418 рублей. Об этом глава города рассказал в своем tekegram-канале.

«Подписал распоряжение о предоставлении субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет субвенций из бюджета округа. Финансовую поддержку на сумму 239 418 рублей получит ООО «Зеленый мир», — говорится в сообщении Ямашева. Уточняется, что средства идут на возмещение части фактически понесенных затрат на поддержку и развитие растениеводства.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО презентовали свои товары на всероссийском фестивале «Вкусы России» в Москве. Предприниматели представили специи из мха и ягеля от фирмы «Дикоросы Югры». На мероприятии также можно было попробовать варенье из болотной ягоды морошки с красным перцем.

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Глава города Нягани (ХМАО) Иван Ямашев подписал распоряжения на выделение средств производителю дикоросов ООО «Зеленый мир». Размер субсидии составит 239 418 рублей. Об этом глава города рассказал в своем tekegram-канале. «Подписал распоряжение о предоставлении субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет субвенций из бюджета округа. Финансовую поддержку на сумму 239 418 рублей получит ООО «Зеленый мир», — говорится в сообщении Ямашева. Уточняется, что средства идут на возмещение части фактически понесенных затрат на поддержку и развитие растениеводства. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО презентовали свои товары на всероссийском фестивале «Вкусы России» в Москве. Предприниматели представили специи из мха и ягеля от фирмы «Дикоросы Югры». На мероприятии также можно было попробовать варенье из болотной ягоды морошки с красным перцем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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