Мэр из ХМАО поддержал производство дикоросов 04 февраля 2023 в 02:07 Размер текста - 17 + Размер субсидии составит 239 418 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава города Нягани (ХМАО) Иван Ямашев подписал распоряжения на выделение средств производителю дикоросов ООО «Зеленый мир». Размер субсидии составит 239 418 рублей. Об этом глава города рассказал в своем tekegram-канале. «Подписал распоряжение о предоставлении субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет субвенций из бюджета округа. Финансовую поддержку на сумму 239 418 рублей получит ООО «Зеленый мир», — говорится в сообщении Ямашева. Уточняется, что средства идут на возмещение части фактически понесенных затрат на поддержку и развитие растениеводства. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО презентовали свои товары на всероссийском фестивале «Вкусы России» в Москве. Предприниматели представили специи из мха и ягеля от фирмы «Дикоросы Югры». На мероприятии также можно было попробовать варенье из болотной ягоды морошки с красным перцем. Глава города Нягани (ХМАО) Иван Ямашев подписал распоряжения на выделение средств производителю дикоросов ООО «Зеленый мир». Размер субсидии составит 239 418 рублей. Об этом глава города рассказал в своем tekegram-канале. «Подписал распоряжение о предоставлении субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет субвенций из бюджета округа. Финансовую поддержку на сумму 239 418 рублей получит ООО «Зеленый мир», — говорится в сообщении Ямашева. Уточняется, что средства идут на возмещение части фактически понесенных затрат на поддержку и развитие растениеводства. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО презентовали свои товары на всероссийском фестивале «Вкусы России» в Москве. Предприниматели представили специи из мха и ягеля от фирмы «Дикоросы Югры». На мероприятии также можно было попробовать варенье из болотной ягоды морошки с красным перцем. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям