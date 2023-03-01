Екатеринбуржцы попробовали золото на вкус. Фото

В Екатеринбурге приготовили хот-доги с сусальным золотом
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Хот-дог с сусальным золотом в закусочной В рот мне доги. Екатеринбург
Хот-дог с золотом можно купить за 500 рублей Фото:

Екатеринбуржцы атаковали гастроточку «В рот мне доги», чтобы попробовать на вкус хот-дог с сусальным золотом и сфотографироваться с победителем «Адской кухни» Георгием Матвеевым. Акция прошла на фудмаркета Estory в ТРЦ «Гринвич».

«Мы сегодня готовим вместе с „В рот мне доги“. Все хот-доги с сусальным золотом — это специальная фишка от меня. Серость достала, а здесь красиво и вкусно», — пояснил корреспонденту URA.RU Матвеев.

Увидев его, посетители фудкорта не стеснялись подходить и фотографироваться. Повар пробыл на гастроточке до 18:00, а хот-доги с золотом можно будет купить до 22:00.

Как пояснила владелица гастроточки Анастасия Кухлевская, акция с золотом стала ответом журналистам, которые написали, что в заведении дорогая еда. «У нас нет высокой накрутки. Хотя есть высокая цена на мясо, и каждые несколько месяцев она увеличивается. Например, цена на говядину поднялась на 20-30%. К тому же дорогие грибы, а соусы у нас все самодельные», — пояснила девушка.

Также владелица поделилась, что идея создать заведение родилась в мае 2022 года, а на реализацию проекта ушло более 4 млн рублей инвестиций. «Мы хотели создать проект, который сможет работать и привнести что-то новое», — рассказала Анастасия.

Ранее URA.RU рассказывало, что победитель «Адской кухни» приготовит екатеринбуржцам хот-доги с сусальным золотом. Их горожанам предложили купить за 500 рублей. Новое заведение открылось в Екатеринбурге 20 февраля.

Хот-дог с сусальным золотом в закусочной В рот мне доги. Екатеринбург
Фото:
Хот-дог с сусальным золотом в закусочной В рот мне доги. Екатеринбург
Фото:
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Екатеринбуржцы атаковали гастроточку «В рот мне доги», чтобы попробовать на вкус хот-дог с сусальным золотом и сфотографироваться с победителем «Адской кухни» Георгием Матвеевым. Акция прошла на фудмаркета Estory в ТРЦ «Гринвич». «Мы сегодня готовим вместе с „В рот мне доги“. Все хот-доги с сусальным золотом — это специальная фишка от меня. Серость достала, а здесь красиво и вкусно», — пояснил корреспонденту URA.RU Матвеев. Увидев его, посетители фудкорта не стеснялись подходить и фотографироваться. Повар пробыл на гастроточке до 18:00, а хот-доги с золотом можно будет купить до 22:00. Как пояснила владелица гастроточки Анастасия Кухлевская, акция с золотом стала ответом журналистам, которые написали, что в заведении дорогая еда. «У нас нет высокой накрутки. Хотя есть высокая цена на мясо, и каждые несколько месяцев она увеличивается. Например, цена на говядину поднялась на 20-30%. К тому же дорогие грибы, а соусы у нас все самодельные», — пояснила девушка. Также владелица поделилась, что идея создать заведение родилась в мае 2022 года, а на реализацию проекта ушло более 4 млн рублей инвестиций. «Мы хотели создать проект, который сможет работать и привнести что-то новое», — рассказала Анастасия. Ранее URA.RU рассказывало, что победитель «Адской кухни» приготовит екатеринбуржцам хот-доги с сусальным золотом. Их горожанам предложили купить за 500 рублей. Новое заведение открылось в Екатеринбурге 20 февраля.
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