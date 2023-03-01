В Екатеринбурге приготовили хот-доги с сусальным золотом

Хот-дог с золотом можно купить за 500 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбуржцы атаковали гастроточку «В рот мне доги», чтобы попробовать на вкус хот-дог с сусальным золотом и сфотографироваться с победителем «Адской кухни» Георгием Матвеевым. Акция прошла на фудмаркета Estory в ТРЦ «Гринвич».

«Мы сегодня готовим вместе с „В рот мне доги“. Все хот-доги с сусальным золотом — это специальная фишка от меня. Серость достала, а здесь красиво и вкусно», — пояснил корреспонденту URA.RU Матвеев.

Увидев его, посетители фудкорта не стеснялись подходить и фотографироваться. Повар пробыл на гастроточке до 18:00, а хот-доги с золотом можно будет купить до 22:00.

Как пояснила владелица гастроточки Анастасия Кухлевская, акция с золотом стала ответом журналистам, которые написали, что в заведении дорогая еда. «У нас нет высокой накрутки. Хотя есть высокая цена на мясо, и каждые несколько месяцев она увеличивается. Например, цена на говядину поднялась на 20-30%. К тому же дорогие грибы, а соусы у нас все самодельные», — пояснила девушка.

Также владелица поделилась, что идея создать заведение родилась в мае 2022 года, а на реализацию проекта ушло более 4 млн рублей инвестиций. «Мы хотели создать проект, который сможет работать и привнести что-то новое», — рассказала Анастасия.

Ранее URA.RU рассказывало, что победитель «Адской кухни» приготовит екатеринбуржцам хот-доги с сусальным золотом. Их горожанам предложили купить за 500 рублей. Новое заведение открылось в Екатеринбурге 20 февраля.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU