В Свердловской области зафиксированы массовые отравления людей наркотиками

01 марта 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

В 2022 году было госпитализировано порядка 734 свердловчан с острым отравление наркотиками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области за 2022 год было зафиксировано несколько сотен случаев острых отравлений наркотическими веществами. Об этом заявил главный региональный токсиколог, руководитель Свердловского областного центра острых отравлений Андрей Чекмарев. «В 2022 году было госпитализировано порядка 734 пациентов с диагнозом острое отравление наркотическими веществами. В данной группе мы отмечаем положительную динамику в плане уменьшения числа госпитализированных несовершеннолетних. Если в 2021 году это было 60 человек, а в 2022 году это — 43 человека», — завил Чекмарев на пресс-конференции в «Интерфаксе». Ранее URA.RU писало, что врач свердловской наркологической больницы представила доклад о частице нового синтетического наркотика. Выступление было организовано в рамках IX Международной конференции под эгидой ООН в Панаме.

В Свердловской области за 2022 год было зафиксировано несколько сотен случаев острых отравлений наркотическими веществами. Об этом заявил главный региональный токсиколог, руководитель Свердловского областного центра острых отравлений Андрей Чекмарев. «В 2022 году было госпитализировано порядка 734 пациентов с диагнозом острое отравление наркотическими веществами. В данной группе мы отмечаем положительную динамику в плане уменьшения числа госпитализированных несовершеннолетних. Если в 2021 году это было 60 человек, а в 2022 году это — 43 человека», — завил Чекмарев на пресс-конференции в «Интерфаксе». Ранее URA.RU писало, что врач свердловской наркологической больницы представила доклад о частице нового синтетического наркотика. Выступление было организовано в рамках IX Международной конференции под эгидой ООН в Панаме.