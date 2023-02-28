28 февраля 2023

Главный нарколог Минздрава: в Свердловской области станет больше наркоманов

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Городская дума. Курган, дума, документы, заседание, гордума
Появление новых наркотиков приведет к росту числа свердловчан, потребляющих эти вещества Фото:

Появление все новых психоактивных наркотиков приведет к росту числа лиц, потребляющих данные вещества. С таким заявлением выступил главный нарколог министерства здравоохранения Свердловской области, главный врач Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин.

«Рынок предлагает все новые и новые психоактивные вещества, кроме алкоголя. В сочетание с гедонистической направленностью современного общества, полагаю, что в ближайшие годы мы будем регистрировать рост числа лиц, употребляющих наркотические средства», — заявил Забродин на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области зафиксированы 734 случая отравления людей наркотиками. К слову, госпитализированных среди несовершеннолетних наркоманов стало меньше по сравнению с 2021 годом.

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Появление все новых психоактивных наркотиков приведет к росту числа лиц, потребляющих данные вещества. С таким заявлением выступил главный нарколог министерства здравоохранения Свердловской области, главный врач Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин. «Рынок предлагает все новые и новые психоактивные вещества, кроме алкоголя. В сочетание с гедонистической направленностью современного общества, полагаю, что в ближайшие годы мы будем регистрировать рост числа лиц, употребляющих наркотические средства», — заявил Забродин на пресс-конференции в «Интерфаксе». Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области зафиксированы 734 случая отравления людей наркотиками. К слову, госпитализированных среди несовершеннолетних наркоманов стало меньше по сравнению с 2021 годом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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