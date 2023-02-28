28 февраля 2023

Власти Перми создают силы гражданской обороны

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования спасателей ПФО МЧС по дтп. Пермь, мчс, шлем, каска, спасатель, снаряжение
Силы гражданской обороны, при необходимости, будут задействованы в ликвидации ЧС Фото:

В Перми создаются силы гражданской обороны. Соответствующее постановление главы города Алексея Демкина размещено на сайте мэрии. Из документа следует, что такое решение принято в соответствии с федеральным законодательством.

«К силам ГО (гражданской обороны) относятся: аварийно-спасательные формирования (в том числе профессиональные); спасательные службы гражданской обороны; нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне; муниципальное казенное учреждение „Пермская городская служба спасения“», — говорится в документе.

Среди основных задач, которые будут стоять перед силами ГО, значатся участие в проведении аварийно-спасательных работах, санитарная обработка населения, срочное захоронение трупов, участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и мероприятиях по эвакуации населения, а также проведение работ по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах.

В 2023 году пермские власти проведут ревизию всех бомбоубежищ, расположенных в черте города. На эти цели из городского бюджета направлено 700 тысяч рублей.

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В Перми создаются силы гражданской обороны. Соответствующее постановление главы города Алексея Демкина размещено на сайте мэрии. Из документа следует, что такое решение принято в соответствии с федеральным законодательством. «К силам ГО (гражданской обороны) относятся: аварийно-спасательные формирования (в том числе профессиональные); спасательные службы гражданской обороны; нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне; муниципальное казенное учреждение „Пермская городская служба спасения“», — говорится в документе. Среди основных задач, которые будут стоять перед силами ГО, значатся участие в проведении аварийно-спасательных работах, санитарная обработка населения, срочное захоронение трупов, участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и мероприятиях по эвакуации населения, а также проведение работ по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах. В 2023 году пермские власти проведут ревизию всех бомбоубежищ, расположенных в черте города. На эти цели из городского бюджета направлено 700 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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