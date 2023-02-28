Власти Перми создают силы гражданской обороны

01 марта 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Силы гражданской обороны, при необходимости, будут задействованы в ликвидации ЧС Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми создаются силы гражданской обороны. Соответствующее постановление главы города Алексея Демкина размещено на сайте мэрии. Из документа следует, что такое решение принято в соответствии с федеральным законодательством. «К силам ГО (гражданской обороны) относятся: аварийно-спасательные формирования (в том числе профессиональные); спасательные службы гражданской обороны; нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне; муниципальное казенное учреждение „Пермская городская служба спасения“», — говорится в документе. Среди основных задач, которые будут стоять перед силами ГО, значатся участие в проведении аварийно-спасательных работах, санитарная обработка населения, срочное захоронение трупов, участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и мероприятиях по эвакуации населения, а также проведение работ по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах. В 2023 году пермские власти проведут ревизию всех бомбоубежищ, расположенных в черте города. На эти цели из городского бюджета направлено 700 тысяч рублей.

В Перми создаются силы гражданской обороны. Соответствующее постановление главы города Алексея Демкина размещено на сайте мэрии. Из документа следует, что такое решение принято в соответствии с федеральным законодательством. «К силам ГО (гражданской обороны) относятся: аварийно-спасательные формирования (в том числе профессиональные); спасательные службы гражданской обороны; нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне; муниципальное казенное учреждение „Пермская городская служба спасения“», — говорится в документе. Среди основных задач, которые будут стоять перед силами ГО, значатся участие в проведении аварийно-спасательных работах, санитарная обработка населения, срочное захоронение трупов, участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и мероприятиях по эвакуации населения, а также проведение работ по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах. В 2023 году пермские власти проведут ревизию всех бомбоубежищ, расположенных в черте города. На эти цели из городского бюджета направлено 700 тысяч рублей.