В Свердловской области пропал особо опасный наркотик

Главный нарколог Минздрава: в Свердловской области пропал «крокодил»

В регионе побороли «крокодил» Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Свердловской области перестали регистрировать людей, употребляющих «крокодил» (дезоморфин). С таким заявлением выступил главный нарколог министерства здравоохранения Свердловской области, главный врач Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин.

«„Крокодил“ — это у нас препарат кустарного изготовления. <…> Это у нас крафтовый наркотик, который относится к группе опиоидов. И производился он из препаратов аптечного ряда. В связи с этим возникла серьезная политическая инициатива о запрете безрецептурного отпуска препаратов, содержащих кодеин. По скольку кодеин являлся основным прекурсором в изготовлении вещества, который назывался „крокодилом“. Это действительно очень тяжелые пациенты с распространенными гнойными и септическими ранами в местах инъекционного введения этого наркотика. С помощью государственной политики в отношении безрецептурного отпуска препаратов, содержащих кодеин, мы эту тему побороли», — сказал Забродин на пресс-конференции в «Интерфаксе», посвященной теме борьбы с наркоманией.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области за 2022 год было зафиксировано несколько сотен случаев отравлений наркотическими веществами. Однако в регине уменьшилось число несовершеннолетних среди госпитализированных.

«Крокодил» считается особо опасным наркотиком из-за последствий, которые обретает потребитель. После длительного приема дезаморфина у наркомана развивается тромбофлебит конечностей, от чего они отекают, увеличиваются в размере и в результате гниют. Средняя продолжительность жизни «крокодилового» наркомана составляет от трех месяцев до пяти лет.