Ответственного за стройки на «курганской Рублевке» наказали после проверки

01 марта 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

И. о. директора отдела капитального строительства администрации Кетовского округа наказали после проверки прокураты (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Исполняющего обязанности директора отдела капитального строительства администрации Кетовского округа (также известном, как «курганская Рублевка») наказали после проверки прокуратуры. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства региона. «Установлено, что вопреки требованиям закона должностное лицо заключило два идентичных договора на общую сумму более 1,1 миллиона рублей с компанией без проведения конкурсных процедур, тем самым искусственно раздробив и оформив двумя самостоятельными договорами, что противоречит требованиям контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», — говорится на сайте прокуратуры Курганской области. В отношении чиновника возбуждено административное дело. Согласно постановлению регионального УФАС, и. о. директора отдела капитального строительства был признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде предупреждения. Ранее URA.RU писало, что администрация Кургана уличила себя в срыве сроков оплаты госзакупок. Также сообщалось, что УФАС по Курганской области уличило местный МФЦ в нарушении правил госзакупок.

Исполняющего обязанности директора отдела капитального строительства администрации Кетовского округа (также известном, как «курганская Рублевка») наказали после проверки прокуратуры. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства региона. «Установлено, что вопреки требованиям закона должностное лицо заключило два идентичных договора на общую сумму более 1,1 миллиона рублей с компанией без проведения конкурсных процедур, тем самым искусственно раздробив и оформив двумя самостоятельными договорами, что противоречит требованиям контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», — говорится на сайте прокуратуры Курганской области. В отношении чиновника возбуждено административное дело. Согласно постановлению регионального УФАС, и. о. директора отдела капитального строительства был признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде предупреждения. Ранее URA.RU писало, что администрация Кургана уличила себя в срыве сроков оплаты госзакупок. Также сообщалось, что УФАС по Курганской области уличило местный МФЦ в нарушении правил госзакупок.