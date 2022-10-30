Мэрия Кургана уличила себя в том, что срывала сроки оплаты госзакупок

31 октября 2022 в 12:11 Размер текста - 17 +

Учреждения, принадлежащие мэрии Кургана, проводили госзакупки с нарушениями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ведомство, подчиняющееся курганской администрации, обнаружило, что мэрия не платила подрядчикам госзакупок вовремя. Соответствующая информация опубликована на сайте мэрии. «Департамент финансов и имущества администрации Кургана провел контроль в сфере закупок за 3 квартал 2022 года и установила следующие типовые нарушения<…> В том числе оплата работ заказчиками проводилась с нарушением установленного контрактами срока», — указано на сайте. Все нарушения относятся к закону №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг». В ходе проверок установлено, что заказчик проводил закупку у единственного поставщика без проведения конкурентных процедур. Они заключили договоры, которые искусственно раздробили единую сделку. Также выяснилось, что некоторые договоры не предусматривали сроки оплаты поставленного товара или приемки работ, либо устанавливалась не в соответствии с законом. В том числе заказчиками проводились закупки у одного поставщика, что не предусматривалось планом. Среди нарушений есть и указание на конкретный товарный знак без указания аналогичных товаров. До этого URA.RU писало, что за первое полугодие мэрия Кургана совершила десятки незаконных закупок с нарушениями законодательства РФ. Среди них были закупки на 4 млн рублей у единственного поставщика.

Ведомство, подчиняющееся курганской администрации, обнаружило, что мэрия не платила подрядчикам госзакупок вовремя. Соответствующая информация опубликована на сайте мэрии. «Департамент финансов и имущества администрации Кургана провел контроль в сфере закупок за 3 квартал 2022 года и установила следующие типовые нарушения<…> В том числе оплата работ заказчиками проводилась с нарушением установленного контрактами срока», — указано на сайте. Все нарушения относятся к закону №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг». В ходе проверок установлено, что заказчик проводил закупку у единственного поставщика без проведения конкурентных процедур. Они заключили договоры, которые искусственно раздробили единую сделку. Также выяснилось, что некоторые договоры не предусматривали сроки оплаты поставленного товара или приемки работ, либо устанавливалась не в соответствии с законом. В том числе заказчиками проводились закупки у одного поставщика, что не предусматривалось планом. Среди нарушений есть и указание на конкретный товарный знак без указания аналогичных товаров. До этого URA.RU писало, что за первое полугодие мэрия Кургана совершила десятки незаконных закупок с нарушениями законодательства РФ. Среди них были закупки на 4 млн рублей у единственного поставщика.