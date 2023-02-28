В мэрии Ноябрьска назначили нового главу управления спорта

Пост управленца получил замначальника Александр Плисс
новость из сюжетаПерестановки в мэриях и правительстве ЯНАО
В администрации Ноябрьска (ЯНАО) назначили нового главу управления по физической культуре и спорту. Как сообщили URA.RU в мэрии, замначальника Александр Плисс стал руководителем ведомства.
«С сегодняшнего дня начальником управления по физической культуре и спорту администрации города назначен Плисс Александр Владимирович», — сообщили агентству в администрации. Ранее эту должность занимала Наталия Василюк, которую назначили 1 марта 2022 года.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске с поста управделами ушел Игорь Смирнов. Его обязанности сейчас выполняет Артур Григорян.
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