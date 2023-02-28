28 февраля 2023

В мэрии Ноябрьска назначили нового главу управления спорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание. Курган, депутат, совещание, чиновник, заседание, руки, мужские руки
Пост управленца получил замначальника Александр Плисс Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В администрации Ноябрьска (ЯНАО) назначили нового главу управления по физической культуре и спорту. Как сообщили URA.RU в мэрии, замначальника Александр Плисс стал руководителем ведомства.

«С сегодняшнего дня начальником управления по физической культуре и спорту администрации города назначен Плисс Александр Владимирович», — сообщили агентству в администрации. Ранее эту должность занимала Наталия Василюк, которую назначили 1 марта 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске с поста управделами ушел Игорь Смирнов. Его обязанности сейчас выполняет Артур Григорян.

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В администрации Ноябрьска (ЯНАО) назначили нового главу управления по физической культуре и спорту. Как сообщили URA.RU в мэрии, замначальника Александр Плисс стал руководителем ведомства. «С сегодняшнего дня начальником управления по физической культуре и спорту администрации города назначен Плисс Александр Владимирович», — сообщили агентству в администрации. Ранее эту должность занимала Наталия Василюк, которую назначили 1 марта 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске с поста управделами ушел Игорь Смирнов. Его обязанности сейчас выполняет Артур Григорян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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