Казначейство РФ проверит траты Минобороны на спецоперацию

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Обучение и досуг военнослужащих на Свердловском полигоне и в 32-м военном городке. Екатеринбург, связисты, армия россии, войска связи
Проверка проводится по поручению Правительства РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Федеральное казначейство проверяет траты Минобороны РФ по четырем направлениям в рамках специальной военной операции. Об этом сообщил руководитель казначейства Роман Артюхин.

«Мы проводим проверки Министерства обороны РФ по четырем ключевым направлениям в рамках специальной военной операции. Это расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, ГСМ и отдельно на ремонт и производство вооружения и военной техники», — сказал Роман Артюхин на встрече с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Мишустин отметил, что работа в этом направлении началась по поручению кабмина и призвал обеспечить прозрачность выделения средств на все нужды.

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Федеральное казначейство проверяет траты Минобороны РФ по четырем направлениям в рамках специальной военной операции. Об этом сообщил руководитель казначейства Роман Артюхин. «Мы проводим проверки Министерства обороны РФ по четырем ключевым направлениям в рамках специальной военной операции. Это расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, ГСМ и отдельно на ремонт и производство вооружения и военной техники», — сказал Роман Артюхин на встрече с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Мишустин отметил, что работа в этом направлении началась по поручению кабмина и призвал обеспечить прозрачность выделения средств на все нужды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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