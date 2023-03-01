Казначейство РФ проверит траты Минобороны на спецоперацию

Федеральное казначейство проверяет траты Минобороны РФ по четырем направлениям в рамках специальной военной операции. Об этом сообщил руководитель казначейства Роман Артюхин.
«Мы проводим проверки Министерства обороны РФ по четырем ключевым направлениям в рамках специальной военной операции. Это расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, ГСМ и отдельно на ремонт и производство вооружения и военной техники», — сказал Роман Артюхин на встрече с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Мишустин отметил, что работа в этом направлении началась по поручению кабмина и призвал обеспечить прозрачность выделения средств на все нужды.
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