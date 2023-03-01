В Кремле отреагировали на попытки США поссорить Россию с Казахстаном

Песков: Россия дорожит отношениями с Казахстаном

Россия будет поддерживать отношения с Казахстаном, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия дорожит дипломатическими отношениями с Казахстаном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Так он прокомментировал разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди, в ходе которого он 10 раз обвинил Россию в агрессии.

«Мы дорожим нашими отношениями, нас объединяют отношения в торговых отношениях, межправительственных», — заявил Песков. Он также отметил, что механизма для разрушения отношений между РФ и Казахстаном пока нет.