Женщина, переехавшая из Белгорода в ЯНАО, рассказала о том, как начала жизнь с нуля

Женщина, переехавшая из Белгорода в ЯНАО, начала строить бизнес в сфере бьюти-индустрии

01 марта 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

Семья из Белгорода переехала в ЯНАО и начала жизнь с нуля Фото: Александр Мамаев © URA.RU Женщина, переехавшая из Белгорода в Новый Уренгой (ЯНАО), рассказала корреспонденту о том, что планирует обосноваться в городе и начать строить бизнес с нуля. По словам Марины, сейчас она активно начала работу в сфере бьюти-индустрии. «Из-за окружающей обстановки в Белгороде мы с мужем приняли решение переехать на Ямал. Тут у нас есть родственники, они помогли снять жилье и немного познакомили с городом. Сейчас мы устроили дочку в детский сад, муж вышел на работу. Я до переезда на протяжении 10 лет работала мастером маникюра, поэтому тут начала строить свой бизнес заново», — рассказала Марина. Семья переезжала на машине, поэтому взяла с собой только самое необходимое. При этом собеседница агентства отметила, что к климату привыкли быстро. «Сначала сильные морозы нас напугали, но мы быстро привыкли. Самое главное, что работы в городе много, да и зарплаты хорошие», — подчеркнула Марина. Ранее уроженка Донецка рассказала, что решилась на переезд в ЯНАО ради дочери, которая на протяжении нескольких лет уговаривала ее переехать из-за боевых действий. Женщина мечтает познакомиться с культурой региона и найти работу по душе.

Женщина, переехавшая из Белгорода в Новый Уренгой (ЯНАО), рассказала корреспонденту о том, что планирует обосноваться в городе и начать строить бизнес с нуля. По словам Марины, сейчас она активно начала работу в сфере бьюти-индустрии. «Из-за окружающей обстановки в Белгороде мы с мужем приняли решение переехать на Ямал. Тут у нас есть родственники, они помогли снять жилье и немного познакомили с городом. Сейчас мы устроили дочку в детский сад, муж вышел на работу. Я до переезда на протяжении 10 лет работала мастером маникюра, поэтому тут начала строить свой бизнес заново», — рассказала Марина. Семья переезжала на машине, поэтому взяла с собой только самое необходимое. При этом собеседница агентства отметила, что к климату привыкли быстро. «Сначала сильные морозы нас напугали, но мы быстро привыкли. Самое главное, что работы в городе много, да и зарплаты хорошие», — подчеркнула Марина. Ранее уроженка Донецка рассказала, что решилась на переезд в ЯНАО ради дочери, которая на протяжении нескольких лет уговаривала ее переехать из-за боевых действий. Женщина мечтает познакомиться с культурой региона и найти работу по душе.