Сетевой гигант предлагает пермякам поработать месяц за 90 тысяч рублей

Пермяков зовут на работу на склады DNS с месячной зарплатой в 90 тысяч

01 марта 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Зарплата сотрудникам будет выплачиваться дважды в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Перми и Пермского края предлагают работу вахтовым методом на объектах торговой сети DNS в Подмосковье. За вахту в 30 рабочих смен работодатель обещает заплатить 90 тысяч рублей. Как пояснила URA.RU менеджер компании, сотрудники требуются на склады в Ногинском и Пушкинском районах Московской области. «Компания DNS предлагает официальные трудоустройство и зарплату. Вахта — 30 смен. На выбор есть дневные и ночные смены по 12 часов, от этого зависит размер оплаты. В любом случае, за месяц получится не менее 90 тысяч рублей. На складах организованы столовые, предоставляется один бесплатный комплексный обед в день. Проезд до Москвы вы оплачиваете сами, сдаете в бухгалтерию билет, компания компенсирует его стоимость», — рассказала корреспонденту URA.RU менеджер. Она также добавила, что соискатели должны быть готовы к физическим нагрузкам. Работа на складах предполагает выполнение обязанностей грузчиков, комплектовщиков и упаковщиков товара. Наличие опыта не требуется. Всем работникам обещают выделить бесплатное жилье в общежитии с интернетом и бытовой техникой. Зарплата начисляется на карту любого российского банка. После вахты сотрудникам предоставляется месячный отдых, а затем снова 30 рабочих смен. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу с зарплатой в 80 тысяч рублей и возможностью переезда в Крым. Трудиться необходимо на складах интернет-магазина, упаковывая игрушки, канцелярию и продукты питания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Перми и Пермского края предлагают работу вахтовым методом на объектах торговой сети DNS в Подмосковье. За вахту в 30 рабочих смен работодатель обещает заплатить 90 тысяч рублей. Как пояснила URA.RU менеджер компании, сотрудники требуются на склады в Ногинском и Пушкинском районах Московской области. «Компания DNS предлагает официальные трудоустройство и зарплату. Вахта — 30 смен. На выбор есть дневные и ночные смены по 12 часов, от этого зависит размер оплаты. В любом случае, за месяц получится не менее 90 тысяч рублей. На складах организованы столовые, предоставляется один бесплатный комплексный обед в день. Проезд до Москвы вы оплачиваете сами, сдаете в бухгалтерию билет, компания компенсирует его стоимость», — рассказала корреспонденту URA.RU менеджер. Она также добавила, что соискатели должны быть готовы к физическим нагрузкам. Работа на складах предполагает выполнение обязанностей грузчиков, комплектовщиков и упаковщиков товара. Наличие опыта не требуется. Всем работникам обещают выделить бесплатное жилье в общежитии с интернетом и бытовой техникой. Зарплата начисляется на карту любого российского банка. После вахты сотрудникам предоставляется месячный отдых, а затем снова 30 рабочих смен. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу с зарплатой в 80 тысяч рублей и возможностью переезда в Крым. Трудиться необходимо на складах интернет-магазина, упаковывая игрушки, канцелярию и продукты питания.