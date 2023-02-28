В Сургуте продавцы пивных магазинов жалуются на снижение прибыли

01 марта 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Жители не покупают пиво из-за нехватки денег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) продавцы пивных магазинов жалуются, что жители стали меньше покупать пиво, и это отразилось на доходах торговых точек. Об этом URA.RU сообщили на условиях анонимности несколько владельцев пивных точек в городе. «Я держу магазин уже несколько лет. И только в этом году я столкнулась с тем, что жители стали меньше покупать пиво. Если раньше покупатель, к примеру, брал три литра каждый вечер, то сейчас в лучшем случае берет половину или вообще отказывается. Я у них спрашивала, почему перестали покупать. Они напрямую отвечают, что нет денег», — сообщил руководитель торговой точки на улице Быстринской. Между тем другой продавец с проспекта Комсомольский сообщил, что за последний год он не просто сократил объемы продаж, а находится на грани банкротства. «У меня многие клиенты просто отказались от употребления пива из-за нехватки денег. Придется, видимо, закрывать магазин», — сообщил собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что осенью из-за нового закона малый бизнес ХМАО потеряет 50% прибыли. Причиной снижения доходов стал новый окружной антиалкогольный закон.

В Сургуте (ХМАО) продавцы пивных магазинов жалуются, что жители стали меньше покупать пиво, и это отразилось на доходах торговых точек. Об этом URA.RU сообщили на условиях анонимности несколько владельцев пивных точек в городе. «Я держу магазин уже несколько лет. И только в этом году я столкнулась с тем, что жители стали меньше покупать пиво. Если раньше покупатель, к примеру, брал три литра каждый вечер, то сейчас в лучшем случае берет половину или вообще отказывается. Я у них спрашивала, почему перестали покупать. Они напрямую отвечают, что нет денег», — сообщил руководитель торговой точки на улице Быстринской. Между тем другой продавец с проспекта Комсомольский сообщил, что за последний год он не просто сократил объемы продаж, а находится на грани банкротства. «У меня многие клиенты просто отказались от употребления пива из-за нехватки денег. Придется, видимо, закрывать магазин», — сообщил собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что осенью из-за нового закона малый бизнес ХМАО потеряет 50% прибыли. Причиной снижения доходов стал новый окружной антиалкогольный закон.