Пермские власти заключили соглашение о создании мегапроекта

Власти подписали соглашение о строительстве межвузовского кампуса в Перми
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, депутат, чиновник, подпись, подписание, документы, руки, авторучка, шариковая ручка
Соглашение подписали Раиса Кассина и Валерий Еремин Фото:

Пермский край заключил концессионное соглашение с «Кампус Пармой» о строительстве межвузовского кампуса в Перми. Об этом сообщает сайт правительства региона.

«В присутствии губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и замминистра образования и науки России Андрей Омельчук заключено концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию в Перми межвузовского многофункционального студенческого кампуса с ООО „Кампус Парма“», — передает сайт кабмина. Документ подписали министр образования края Раиса Кассина и гендиректор «Кампус Пармы» Валерий Еремин.

Власти работали над кампусом с 2018 года. Проект выиграл федеральный грант на строительство на сумму 19,7 млрд рублей. Планируется, что в корпусах разместят учебно-лабораторные пространства, технопарк, бассейн, конгресс-холл и жилые кварталы для студентов и сотрудников вузов. Сам кампус расположится в правобережной части города в микрорайоне Камская долина. Строить объект будут в течение трех лет.

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Пермский край заключил концессионное соглашение с «Кампус Пармой» о строительстве межвузовского кампуса в Перми. Об этом сообщает сайт правительства региона. «В присутствии губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и замминистра образования и науки России Андрей Омельчук заключено концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию в Перми межвузовского многофункционального студенческого кампуса с ООО „Кампус Парма“», — передает сайт кабмина. Документ подписали министр образования края Раиса Кассина и гендиректор «Кампус Пармы» Валерий Еремин. Власти работали над кампусом с 2018 года. Проект выиграл федеральный грант на строительство на сумму 19,7 млрд рублей. Планируется, что в корпусах разместят учебно-лабораторные пространства, технопарк, бассейн, конгресс-холл и жилые кварталы для студентов и сотрудников вузов. Сам кампус расположится в правобережной части города в микрорайоне Камская долина. Строить объект будут в течение трех лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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