Пермские власти заключили соглашение о создании мегапроекта

Власти подписали соглашение о строительстве межвузовского кампуса в Перми

01 марта 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Соглашение подписали Раиса Кассина и Валерий Еремин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермский край заключил концессионное соглашение с «Кампус Пармой» о строительстве межвузовского кампуса в Перми. Об этом сообщает сайт правительства региона. «В присутствии губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и замминистра образования и науки России Андрей Омельчук заключено концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию в Перми межвузовского многофункционального студенческого кампуса с ООО „Кампус Парма“», — передает сайт кабмина. Документ подписали министр образования края Раиса Кассина и гендиректор «Кампус Пармы» Валерий Еремин. Власти работали над кампусом с 2018 года. Проект выиграл федеральный грант на строительство на сумму 19,7 млрд рублей. Планируется, что в корпусах разместят учебно-лабораторные пространства, технопарк, бассейн, конгресс-холл и жилые кварталы для студентов и сотрудников вузов. Сам кампус расположится в правобережной части города в микрорайоне Камская долина. Строить объект будут в течение трех лет.

Пермский край заключил концессионное соглашение с «Кампус Пармой» о строительстве межвузовского кампуса в Перми. Об этом сообщает сайт правительства региона. «В присутствии губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и замминистра образования и науки России Андрей Омельчук заключено концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию в Перми межвузовского многофункционального студенческого кампуса с ООО „Кампус Парма“», — передает сайт кабмина. Документ подписали министр образования края Раиса Кассина и гендиректор «Кампус Пармы» Валерий Еремин. Власти работали над кампусом с 2018 года. Проект выиграл федеральный грант на строительство на сумму 19,7 млрд рублей. Планируется, что в корпусах разместят учебно-лабораторные пространства, технопарк, бассейн, конгресс-холл и жилые кварталы для студентов и сотрудников вузов. Сам кампус расположится в правобережной части города в микрорайоне Камская долина. Строить объект будут в течение трех лет.